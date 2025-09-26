Coyuntura
La economía española aceleró en el segundo trimestre y creció el 0,8%, una décima más de lo avanzado
El INE revisa al alza su estimación inicial para el periodo de abril a junio por un mejor comportamiento de las exportaciones
La economía española marcó un perfil acelerado en el segundo trimestre del año, con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,8%, según el dato publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este avance del 0,8% es dos décimas superior al del primer trimestre del año (0,6%) y supera en una décima la estimación sobre el segundo trimestre (0,7%) que el propio INE avanzó a finales de julio.
La revisión al alza de una décima respecto al avance de julio tiene que ver con un comportamiento ligeramente mejor de las exportaciones, que crecieron el 1,3% respecto al primer trimestre (y no el 1,1%). Con todo, el avance del PIB se apoyó en el del consumo y la inversión.
El crecimiento interanual del PIB (frente al mismo periodo de 2024) se desaceleró una décima, hasta el 3,1% -tres décimas por encima de la estimación inicial, del 2,8%, avanzada en julio-, impulsado por el tirón del consumo y de la inversión. La demanda nacional contribuyó con 3,5 puntos, mientras que la externa tuvo una aportación negativa de 0,5 puntos, por el peso de las importaciones.
Desde el punto de vista del Ministerio de Economía, los datos del segundo trimestre afianzan la reciente revisión al alza de la previsión del Gobierno de crecimiento al 2,7% para este 2025, en que el que España volverá a liderar a las principales economías avanzadas.
Variación trimestral
En particular, el consumo de las familias aceleró su crecimiento trimestral hasta el 0,8%. Por su parte, la inversión aceleró desde el 0,3% del primer trimestre hasta el 1,8% en el segundo, si bien esta última tasa se ha quedado por debajo del 2,1% que se avanzó en julio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- Revuelo en la avenida de Medina Azahara tras sufrir un ictus el pasajero de un autobús urbano
- Suspendido el concierto de Camela en la Caseta Municipal de Puente Genil
- Los hogares andaluces podrán ahorrar en la declaración de la renta hasta 100 euros por las cuotas del gimnasio
- Estabilidad meteorológica en Córdoba, a la espera de la borrasca que llega a la península este fin de semana
- Aucorsa renovará el servicio de las barriadas periféricas e instalará cien puntos de recarga de bonobús
- Radiografía de los supermercados en Córdoba: mayor concentración y tiendas cada vez más grandes
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos