La economía española aceleró en el segundo trimestre y creció el 0,8%, una décima más de lo avanzado

La economía española marcó un perfil acelerado en el segundo trimestre del año, con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,8%, según el dato publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este avance del 0,8% es dos décimas superior al del primer trimestre del año (0,6%) y supera en una décima la estimación sobre el segundo trimestre (0,7%) que el propio INE avanzó a finales de julio.

La revisión al alza de una décima respecto al avance de julio tiene que ver con un comportamiento ligeramente mejor de las exportaciones, que crecieron el 1,3% respecto al primer trimestre (y no el 1,1%). Con todo, el avance del PIB se apoyó en el del consumo y la inversión.

El crecimiento interanual del PIB (frente al mismo periodo de 2024) se desaceleró una décima, hasta el 3,1% -tres décimas por encima de la estimación inicial, del 2,8%, avanzada en julio-, impulsado por el tirón del consumo y de la inversión. La demanda nacional contribuyó con 3,5 puntos, mientras que la externa tuvo una aportación negativa de 0,5 puntos, por el peso de las importaciones.

Desde el punto de vista del Ministerio de Economía, los datos del segundo trimestre afianzan la reciente revisión al alza de la previsión del Gobierno de crecimiento al 2,7% para este 2025, en que el que España volverá a liderar a las principales economías avanzadas.

Variación trimestral

En particular, el consumo de las familias aceleró su crecimiento trimestral hasta el 0,8%. Por su parte, la inversión aceleró desde el 0,3% del primer trimestre hasta el 1,8% en el segundo, si bien esta última tasa se ha quedado por debajo del 2,1% que se avanzó en julio.