Indra afina el punto de mira para seguir de compras y busca alternativas a Israel

Ángel Escribano es un hombre al que le gusta la velocidad. El presidente de Indra (nombrado el pasado enero) es un apasionado de las motos, las colecciona y no tiene miedo en alcanzar los 300 kilómetros por hora en circuitos como el Jarama, del que es un asiduo. Este carácter lo imprime también en los negocios. Tiene un mandato que cumplir por parte del Gobierno: agrandar el tamaño y la capacidad industrial de la compañía participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y no se va a detener pese a las trabas que encuentre. El plan de la tecnológica pasa por reducir sus proveedores y concentrar bajo su paraguas la llamada "segunda división" del sector de la defensa. Y eso supone adquisiciones como las que ya ha anunciado en los últimos meses.

"El sector de la defensa en España son 20 compañías, de las cuales grandes por facturación solo tenemos a Indra, Navantia y Airbus. El 70% de los contratos dependen del Ministerio de Defensa y el otro 30% de la exportación, por lo que el Estado tiene mucho que decir en la reordenación de estas empresas. El plan de Indra parece que pasa por ganar cuota en espacio y tierra, donde Alemania es el campeón europeo. En el aire hay poco que hacer contra Francia y sus empresas Dassault, Thales y Safran", radiografía un directivo de una compañía del sector.

Desde la llegada de Escribano a la presidencia en enero, en sustitución de Marc Murtra, la cotizada ha cerrado varias operaciones corporativas: la compra del 90% de Hispasat a Redeia por 725 millones, la toma del control mayoritario en el consorcio Tess Defence que fabrica el blindado 8x8, la adquisición de la compañía de drones andaluza Aertec y la incorporación de una fábrica de Duro Felguera en Gijón (Asturias) por 3,65 millones. En estos siete meses, Escribano también ha recibido la negativa de la estadounidense General Dynamics a venderle su filial española Santa Bárbara y se ha dado a conocer una operación no exenta de aristas legales y que implica "conflicto de intereses", como ha reconocido el propio consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos: la posible fusión por absorción de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la compañía controlada a partes iguales por Ángel Escribano y su hermano Javier, que además son los segundos accionistas con el 14,3% del capital.

La operación, valorada entre 1.000 y 1.500 millones, ha despertado los recelos de algunos accionistas minoritarios, dispuestos a llevar a los tribunales la fusión si sale adelante, y también ha desencadenado la dimisión de los consejeros Luis Abril, Ángeles Santamaría y Francisco Javier García. Desde Indra argumentan que la operación se está llevando a cabo con guante blanco y siguiendo todas las leyes de mercado y la normativa de buen gobierno de las compañías cotizadas: la operación se empezó a cocinar durante la presidencia de Murtra, los pormenores los lidera De los Mozos y se ha creado una comisión 'ad hoc' de vocales independientes que preside Belén Amatriain, Eva María Fernández y Josep Oriol Piña para estudiar la idoneidad de la fusión. Las conclusiones de esta comisión se espera que lleguen al consejo de administración del próximo 30 de septiembre, aunque las fuentes consultadas esperan que no haya ningún tipo de impedimento. Los accionistas de Indra, SEPI (28%), la compañía vasca Sapa (7,94%) y el fondo de inversión británico Amber Capital (7,24%), avalan la operación y los hermanos Escribano se han comprometido a no tomar una participación mayor que el propio Estado, por lo que se espera que su participación se quede entorno al 25% del capital de Indra.

Un movimiento que no es baladí ya que Indra se trata de una compañía estratégica para la seguridad y la autonomía estratégica de España y que se hace en un momento de relativa paz social en su accionariado, con la acción disparada y anotándose una subida anual del 103%. Escribano, además, ha engrasado las relaciones con la Moncloa desde que en plena pandemia su compañía familiar ensambló los respiradores necesarios en los hospitales, pero también con el PP y sus presidentes autonómicos al reunirse en los últimos meses con Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mazón y Juanma Moreno, ya que la compañía ha prometido grandes inversiones en Córdoba. De los Mozos, asimismo, es presidente del comité ejecutivo de Ifema, una entidad participada por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Comercio y la Fundación Obra Social y Monte Piedad de Madrid.

Lejos de los gigantes

"Cuando estuve en mayo en Bruselas reunido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a las empresas del sector se nos colocó por tamaño de facturación. Navantia e Indra estábamos al final del todo. Al final de su legislatura, en 2029, me gustaría que Indra estuviera posicionada en esa foto más cerca de Airbus, Rheinmetall, Leonardo o Thales", reconoció Escribano en un encuentro con periodistas. La ambición de la tecnológica no se queda en palabras, su plan estratégico hasta 2030 cifraba sus ingresos en 10.000 millones, De los Mozos apuntó que adelantarían su nueva hoja de ruta en 2028 y en este comienzo de septiembre ya se valora desde la compañía actualizar sus cifras actuales para ajustarlas al plan de rearme europeo.

Al cierre de 2024, Indra cerró sus ingresos en 4.800 millones o, lo que es lo mismo, la mitad que la alemana Rheinmetall (9.751 millones) y muy lejos de los 17.763 millones de la italiana Leonardo. La mayor firma del sector es la estadounidense Lockheed Martin, con 68.300 millones de facturación en 2024. "Además de EM&E, Indra necesita hacer más compras en la llamada segunda división del sector español para ganar tamaño, ahí figuran empresas como Instalaza, Oesía, ITP Aero, Sapa y esperamos que alguna operación se concrete este año…", resumen fuentes financieras. Fuera de España ha fijado sus ojos en la fabricante de blindados Iveco Defence Vehicles (IDV), operación que no parece fácil ya que compite contra un consorcio formado por Leonardo y Rheinmetall, el fondo de inversión Bain Capital y una firma australiana. Indra es consciente de que fracasó en su intento de compra de Santa Bárbara y por ello ha abierto la puerta a entrar en el capital a través de este consorcio. "Si no sale, tenemos más alternativas para ser plataformistas de tanques", ha comentado De los Mozos.