España aprueba la ley antitabaco más estricta: ¿un golpe al turismo extranjero?

Ni las pistolas de agua de las protestas anti-gentrificación ni la limitación en los alquileres de temporada han conseguido frenar la creciente llegada anual de visitantes a España. No obstante, la ley antitabaco aprobada por el Consejo de Ministros podría hacerlo.

La nueva normativa prohíbe explícitamente el uso de vapeadores, cigarrillos electrónicos y cigarrillos comunes en espacios al aire libre, incluyendo terrazas de bares y restaurantes, paradas de autobús, recintos deportivos y, especialmente, el escenario predilecto de cualquier turista durante la canícula mediterránea: la playa.

Lo que muchos consideran una banalidad, incluso una molestia, otros lo ven como una necesidad imperiosa. Y de eso trata, precisamente, cualquier adicción. Por ello, la nueva ley podría tener un impacto significativo en la llegada de viajeros.

“Siempre priorizaremos la salud pública sobre los intereses privados”, declaró la ministra de Sanidad, Mónica García. Unas afirmaciones que, según los propietarios de restaurantes, atentan contra sus negocios, ya que sostienen que la cultura de comer fuera todo el año y el tabaquismo son prácticas estrechamente ligadas.

El liderazgo británico

El Reino Unido sigue siendo, con diferencia, la nacionalidad que más visitas registra en España entre los 25,5 millones de turistas anuales, 4,26 millones de ellos en Barcelona.

El diario británico Metro ya había advertido de este posible freno en la llegada de turistas, citando un estudio del Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido según el cual casi el 10% de los niños de entre 11 y 15 años vapean con frecuencia.

Varios influencers británicos se hicieron eco de la nueva normativa, lo que, como suele ocurrir, generó partidarios y detractores. Los turistas ingleses, escoceses y galeses que cada año llegan en masa consideran los precios del tabaco en España una auténtica ganga.

“¿Cómo va a afectar esto a Benidorm?”, se preguntaba con gesto afligido el tiktoker Yorkshire Paul frente al Penny Farthing, su local favorito en la localidad valenciana. “Por ahora el bar sigue poniendo ceniceros. Tan pronto como llegue la prohibición, la gente empezará a tirar las colillas al suelo. ¿Quién va a pagar por eso? El ayuntamiento tendrá que contratar más barredores. ¿Estarán dispuestos? No lo creo”, concluía.

"Entonces no iré a España. Iré a otro sitio", decía un usuario de Tik Tok, mientras que su compatriota añadía: "Ya no les voy a dar mi dinero, ¡allá vamos, Portugal!".

La propuesta aprobada por el Ejecutivo omite lel empaquetado neutro en todos los productos de tabaco, una medida que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya han adoptado 25 países, entre ellos el Reino Unido. Esta estrategia ha demostrado reducir el tabaquismo en diferentes contextos. En Francia, desde su aprobación en 2021, aumentaron las actitudes negativas hacia el tabaco y también la disposición a dejarlo. En Australia, la prevalencia del tabaquismo cayó 0,55 puntos más que con el empaquetado genérico.