Ecoener alcanza 623 megavatios en operación con el arranque de dos plantas fotovoltaicas en República Dominicana

Ecoener, la multinacional gallega especializada en energías renovables con 37 años de experiencia en el sector, ha alcanzado los 623 megavatios (MW) en operación a través de la puesta en marcha de dos plantas fotovoltaicas en República Dominicana. La primera de ellas, Cumayasa 4, cuenta con 61,7 MWp, y la segunda, Payita 1, con 60 MWp. Así lo ha anunciado la compañía a través de un comunicado, en el que han detallado que ambas plantas se encuentran respaldadas por contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA), con una vigencia de 15 años.

Con la adición de estas nuevas plantas, Ecoener cuenta ya con 218 MW en operación en el país. Además, cuando entre en funcionamiento la segunda planta en Payita, que estará hibridada con un sistema de almacenamiento en construcción, se prevé que alcancen los 280 MW en operación dentro del territorio de República Dominicana. La empresa ha detallado, a su vez, que este será "el primer proyecto con baterías que se conecte a la red pública en República Dominicana".

Tras la conexión a la red de nuevas plantas, la multinacional renovable acumula ya la cifra total de 623 megavatios operativos en la totalidad de sus mercados. Este hito supone un incremento del 83% respecto al año pasado, cuando contaban con 341 megavatios en operación.

“Con esta inversión realizada en República Dominicana, donde ya hemos invertido hasta la fecha 230 millones de euros, casi hemos duplicado nuestro tamaño en un año y avanzamos significativamente en el cumplimiento de nuestros objetivos”, subraya Luis de Valdivia, presidente de Ecoener. Además, De Valdivia subraya que la compañía tiene en desarrollo otros 214 MW en el país.

Las plantas

En cuanto a los detalles de las nuevas plantas, Cumayasa 4 se encuentra localizada en la provincia de La Romana, y ocupa 70 hectáreas que acogen 102.000 paneles fotovoltaicos. En cuanto a su producción, la empresa ha informado de que la planta producirá 125 gigavatios/hora (GWh) de electricidad renovable cada año. Por su parte, Payita 1, ubicada en la provincia de María Trinidad Sánchez, ocupa 83 hectáreas y cuenta con 110.000 paneles fotovoltaicos, que producirán 127 GWh de electricidad renovable al año.

Del mismo modo, Ecoener ha detallado que, en total, sus activos en operación y construcción en República Dominicana permitirán abastecer a más de 235.000 hogares, evitando la emisión de cerca de 359.000 toneladas de CO₂ al año y el consumo de 346.000 barriles de petróleo.

"Además del impacto positivo medioambiental, Ecoener refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible a través de soluciones innovadoras como la agrivoltaica en sus plantas de Cumayasa. Este modelo combina la producción fotovoltaica con el pastoreo de ovejas, optimizando el uso del suelo y generando valor para el entorno", apostilla la empresa, sumando un nuevo hito a su expansión internacional y al refuerzo de su red.

