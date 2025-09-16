Los bomberos forestales podrán jubilarse a los 60 años sin perder pensión

El Consejo de Ministros ha aprobado los nuevos coeficientes reductores para calcular la edad de jubilación de los bomberos forestales. Estos podrán anticipar hasta cinco años su retiro, sin por ello verse penalizados en el cobro de la futura pensión. Es decir, los bomberos forestales al servicio de las administraciones y organismos públicos podrán jubilarse a los 60 años.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones equipara así las condiciones de retiro de los profesionales forestales con aquellos que apagan fuegos en el ámbito urbano, que ya desde hace tiempo tienen reconocida la posibilidad de jubilarse antes que otras profesiones.

Para poder acogerse a la medida, los trabajadores deberán poder acreditar un período mínimo de cotización de 15 años bajo la condición de bombero forestal. Esta medida obligará a empresas y administraciones a incrementar las cotizaciones que cada mes pagan al emplear a estos bomberos y que compensarán el mayor coste que asumirá la Seguridad Social, una vez estos se retiren antes.

Reconocimiento tras un verano de incendios

Desde el Gobierno han atendido a esta petición del colectivo tras un verano marcado por los incendios, que han arrasado una superficie superior a la isla de Mallorca.

"Hemos sido testigos en directo de la voracidad de las llamas y la crudeza de las circunstancias en las que trabajan los bomberos forestales. La aprobación hoy en Consejos de Ministros de estos coeficientes reductores de cara a su jubilación es un paso más en el reconocimiento a su labor y, sobre todo, a la especial dureza de su trabajo", ha declarado la ministra Elma Saiz, este martes en rueda de prensa.

Nueva reforma

Los bomberos forestales son la profesión que estrena las nuevas condiciones habilitadas por el Gobierno, de acuerdo con patronal y sindicatos, para facilitar el retiro en aquellos gremios más peligrosos o penosos.

Actualmente, solo unos pocos oficios como los toreros, los mineros o los trapecistas, tenían reconocida la potestad de retirarse antes sin ver mermada su pensión. En mayo de este año, el Consejo de Ministros dio luz verde al nuevo procedimiento para agilizar que nuevas profesiones se sumaran a esta lista y los bomberos forestales han sido los primeros.

