Aerolíneas
IAG mantendrá su 20% en Air Europa en la ampliación que dará entrada a Turkish Airlines
La matriz de Iberia aclara que la decisión se ha tomado siguiendo criterios puramente financieros
IAG ha desvelado sus cartas. La matriz de Iberia anuncia que mantendrá su participación del 20% en el capital de su competidora Air Europa en la ampliación de capital que dará entrada a Turkish Airlines. "La participación de IAG en Air Europa es puramente financiera y, por tanto, la decisión de mantener el porcentaje se ha tomado, igualmente, siguiendo criterios financieros", exponen fuentes del grupo que dirige Luis Gallego.
A mediados de agosto, la compañía de la familia Hidalgo anunció un acuerdo con la aerolínea turca para entrar en su accionariado por 300 millones de euros, en su mayor parte a través de una ampliación de capital, lo que supone alcanzar entre el 26% y el 27% de la firma de Globalia. Entonces IAG afirmó que todavía no había tomado ninguna decisión, pero recordaba que tenía derecho derecho a acudir tanto a una ampliación de capital para mantener su participación.
La decisión no parece sorprendente si se tiene en cuenta que IAG ya acudió con una aportación de 16 millones a la ampliación de capital de Air Europa finalizada el pasado diciembre. En ese caso, Globalia quería evitar que Air Europa entrase en causa de disolución el año que viene debido a las pérdidas que lleva acumulando desde la pandemia y el deterioro de su patrimonio neto tras agotarse la moratoria de dos años aprobada por el Gobierno.
La participación de IAG en Air Europa se remonta a marzo de 2022, cuando en medio del proceso de adquisición de su contrincante, anunció un acuerdo por el que concedía a Globalia un préstamo no garantizado de 100 millones de euros a siete años convertible en acciones. Y así ocurrió unos meses más tarde, cuando en agosto del mismo año cristalizó su participación del 20%.
