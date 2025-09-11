EN FERROL
Sánchez, en la botadura de la fragata ‘Bonifaz’: "Es un estandarte de nuestra capacidad tecnológica"
"Las fuerzas armadas son un componente clave de la seguridad europea y de la OTAN", asegura el presidente en Navantia sobre el buque, tras la exigencia de la Alianza a España de aumentar su gasto militar en un clima bélico en Europa
Sara Vázquez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostiene que la fragata F-111 ‘Bonifaz’ «surcará los océanos como un estandarte de nuestra capacidad tecnológica», ha asegurado en la botadura del buque, esta tarde, en el astillero de Navantia, en Ferrol. «Las fuerzas armadas son un componente clave de la seguridad europea y de la OTAN», aseveró el jefe del Ejecutivo, tras la exigencia de la OTAN a España de aumentar el gasto en Defensa y con Europa en clima bélico. Sánchez, al tiempo, defendió la «cooperación» en «tiempos de proteccionismo y aranceles».
El buque, con una inversión de más de 4,3 millones de euros, está amadrinado por la Reina Sofía, que fue la encargada de cortar la cinta, junto al director del astillero, Eduardo Dobarro, pasadas las 19.30. La botadura sirvió también para reivindicar a Navantia y a Ferrol como pilares en la construcción naval.
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Este es el pueblo de Córdoba que aspira a ser Capital del Turismo Rural 2025
- La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- El Córdoba Futsal roza la gloria ante Inter en Vista Alegre
- UGT y CCOO recorren Córdoba este miércoles en una caravana de coches para reivindicar la jornada de 37,5 horas
- El Ayuntamiento de Córdoba hará una escultura del rey Fernando III en el Campo Santo de los Mártires