Beatriz Corredor acusa a las eléctricas de hacer un "experimento" en la planta que originó el apagón

La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha vuelto a señalar a las compañías eléctricas y a descartar que el operador del sistema tenga ninguna responsabilidad en la interrupción del suministro eléctrico del 28 de abril. La “causa” del apagón fue “el incumplimiento de los grupos convencionales de la obligación de control de tensión", ha reiterado la presidenta del operador eléctrico en el Senado, quien concedió que eso no implica que “haya habido intencionalidad” por parte de ningún operador.

"Yo no voy a culpar a ningún agente del sector", fueron sus últimas palabras durante la comparecencia en la comisión de investigación sobre lo ocurrido aquel día, en la que ha vuelto a poner el foco en el origen del incidente al acusar a una eléctrica de realizar "un experimento" en "una planta fotovoltaica de alta potencia instalada en Badajoz que se desconectó de forma indebida”.

"Hubo un episodio semejante acreditado y documentado el año anterior y los responsables dijeron que estaban haciendo un experimento en la forma de generar esa planta”, dijo quien fuera ministra de Vivienda de 2008 a 2010.

Corredor ha descartado que el operador tuviera constancia de señales previas de vulnerabilidades en la red de transporte –tras preguntarle los senadores por varios informes previos del operador-- y ha defendido que la programación del día 28 se realizó “solo en base a criterios técnicos” y en ningún caso bajo criterios económicos, como le sugirió el senador popular Miguel Ángel Castellón Rubio. “El mix de generación no lo decide Red Eléctrica, sino que es el mercado el que determina cuáles son las tecnologías disponibles para generar electricidad”, ha aclarado.

El senador afeó a la presidenta del operador eléctrico que el 27 de abril Red Eléctrica decidiera programar solo 10 centrales convencionales para controlar la tensión. Pero Corredor ha insistido en que la programación se hace siempre “con criterios de seguridad” y Red Eléctrica no puede prever que se va a producir un “cúmulo de incumplimientos por parte de agentes del sector eléctrico” como, a su juicio, ocurrió aquel día.

En este sentido, la presidenta de Red Eléctrica ha vuelto a repetir las conclusiones del informe del operador que señala que lo que falló fue que las centrales convencionales “no cumplieron” con su obligación de controlar la tensión. “Lo tenemos probado planta por planta”, ha dicho, antes de remachar que si estas tecnologías hubieran cumplido su cometido “no se hubieran producido las desconexiones en cadena y por tanto el incidente”.

Al mismo tiempo, también ha reiterado que a partir de ese fallo en el control de tensión, también se produjo una serie de desconexiones irregulares que derivó en el apagón. “El sistema eléctrico no solo es Red Eléctrica, hay generadores y distribuidores que tienen también garantizar la estabilidad del sistema. Muchos de ellos no cumplieron, hubo deconexiones intempestivas, hubo centrales que se desconectaron cuando el sistema estaba dentro de los rangos”, ha dicho.

Cierre nuclear

Preguntada por su opinión sobre el calendario de cierre nuclear y si se debería posponer para garantizar la seguridad del suministro eléctrico, Corredor ha echado balones fuera al afirmar que no le corresponde a ella “determinar la política energética del Estado”. “El mix energético no es competencia de Red Eléctrica, es competencia del Estado. Nosotros operamos el sistema con las tecnologías que se encuentran disponibles en cada caso”, ha respondido la presidenta de Red Eléctrica.

Si bien el cierre de cualquier planta eléctrica está sujeto a un proceso previo de autorización administrativa que incluye un informe del operador del sistema, en el que Red Eléctrica debe explicar si el cierre es posible sin poner en riesgo la seguridad de suministro.