El Sabadell da por hecho que el BBVA mejorará el precio de la opa pese a negarlo

Los ejecutivos del Sabadell no se creen a sus homólogos del BBVA. El consejero delegado de la entidad catalana, César González-Bueno, ha dado por seguro este martes que su rival mejorará el precio de la oferta de compra (opa) sobre su entidad, por más que la cúpula del banco de origen vasco no haya parado de negarlo en los últimos días, con su presidente, Carlos Torres, a la cabeza. "Esta oferta es muy probable que no sea la última porque todo el mundo está de acuerdo en que carece de méritos. Puedo decirlo porque el consejo (del Sabadell) ya rechazó una oferta mejor hace 16 meses", ha afirmado el ejecutivo en una conferencia bancaria organizada por Barclays.

Durante meses, una mayoría de analistas e inversores han dado por sentado que el BBVA mejoraría su opa. Es una de las razones que explican que el Sabadell valga hoy en bolsa en torno a un 9% más que la valoración que le confiere el precio de la opa, lo que implica que los accionistas que acepten la oferta recibirían hoy por hoy un 9% menos que vendiendo sus acciones en el mercado. Pese a ello, Torres ha negado que vaya a mejorar el precio: "Consideramos que es una oportunidad única. Es inamovible, en cualquiera de sus vertientes. La oferta es la oferta, y cuando se vea que es la oferta definitiva se corregirá el diferencial", ha afirmado en una entrevista en el Periódico.

El periodo de aceptación de la opa para los accionistas del Sabadell que deseen vender sus títulos al BBVA comenzó este lunes, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobara la operación el pasado viernes, y se extenderá hasta el próximo 7 de octubre. Pese a que la entidad con sede en Bilbao haya negado hasta la saciedad su intención de hacerlo, legalmente puede mejorar la oferta (una acción propia y 0,7 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de su competidor) hasta cinco días hábiles antes de que finalice ese plazo de aceptación. Lo haga finalmente o no, que no lo anticipe no presupone nada porque es la estrategia habitual en ese tipo de movimientos por razones tácticas y estratégicas.

Retrasar la decisión

Es lo que González-Bueno ha dado a entender que cree que pasará, aunque en el entorno de la entidad catalana se sigue pensando que no será suficiente para que la opa triunfe. El hecho de que el banquero lo haya dicho públicamente probablemente busque retrasar la decisión de sus accionistas con el objetivo de restar opciones de éxito a la opa, haya o no mejora final del precio. El banquero, en esta línea, ha insistido en la idea de que la oferta del BBVA no recoge el valor de su entidad y por ello no será la última que presente su competidor: "El sentido común lleva a pensar que esta oferta no será la definitiva, ya que el valor de Sabadell es bastante elevado y muy atractivo".

González-Bueno, así, ha destacado que su banco ha sido el que más ha subido de Europa en bolsa en los últimos cinco años, así como la empresa que más se ha revalorizado en el Ibex 35 en el mismo periodo. Asimismo, ha defendido que todavía tiene margen para elevar su cotización, porque está por debajo de la media de los bancos españoles en métricas como las veces que el beneficio está incluido en el precio de la acción o la relación entre su valor bursátil y su valor contable. Con ello, ha tratado de desmentir que el Sabadell no tengan más margen de mejora, como ha argumentado el BBVA en los últimos días para que los accionistas de su rival acepten su oferta.

El número dos del Sabadell, en el mismo sentido, ha criticado que la estimación del BBVA de que el beneficio por acción que tendrían sus accionistas aumentará un 25% si aceptan la opa respecto a lo que sucederá si la entidad catalana se mantiene en solitario "no es correcta metodológicamente", ya que no incluye el pago de un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros a principios del año que viene cuando se cierre la venta de su filial TSB. También ha puesto en dudas las estimaciones sobre las sinergias de costes que ha calculado el BBVA, al tiempo que ha destacado que su rival no ha avisado a sus accionistas de la "muy alta" factura fiscal que les supondría aceptar la oferta. Todo ello, ha apuntado, lo tendrá en cuenta el consejo del Sabadell cuando emita su opinión sobre la opa en los próximos días.

