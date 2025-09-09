Hospitales andaluces piden a la población que revise el cabello de los niños antes de la vuelta al cole: "Especialmente detrás de las orejas y en la zona de la nuca"

Con la vuelta al cole también regresan al hogar algunas de las precauciones de salud más habituales. La convivencia diaria de los más pequeños en las aulas hace que cada año resurjan problemas que ya son conocidos por las familias: desde las enfermedades respiratorias, hasta los virus estomacales o los temidos piojos.

En este sentido el Área Hospitalaria Costa del Sol (que agrupa al Hospital Costa del Sol, el HAR de Estepona y el CARE de Mijas) ha lanzado una serie de recomendaciones de autocuidado pensadas para que el regreso a clase sea lo más saludable posible.

Uno de los puntos en los que han puesto especial atención es la prevención de los piojos: desde el centro sanitario recuerdan que con el inicio del curso es frecuente que vuelvan a aparecer y que lo más eficaz es revisar de manera regular el cabello de los niños, sobre todo detrás de las orejas y en la zona de la nuca.

En caso de que haya brotes en el entorno escolar, aconsejan el uso de productos preventivos y, si ya se detecta una infestación, insisten en la importancia de seguir el tratamiento completo. A este proceso debe acompañarle siempre una limpieza exhaustiva de peines, ropa, sábanas y accesorios personales, de lo contrario la reinfestación es muy probable.

El área hospitalaria ha recordado además que el regreso a las aulas exige cuidar otros aspectos básicos de la salud: recomiendan por ejemplo, ajustar los horarios de sueño una semana antes de empezar las clases, reforzar un desayuno completo con fruta, cereales y proteína, y prestar atención al material escolar, optando por mochilas ligeras con tirantes anchos y calzado flexible y transpirable que proteja el movimiento natural de los pies.

También destacan la importancia de reforzar la higiene de manos y dientes, mantener el equilibrio en las actividades extraescolares para evitar la sobrecarga, conversar con los pequeños sobre sus emociones y expectativas ante el nuevo curso y, finalmente, revisar su estado de salud general asegurándose de que las vacunas estén al día.