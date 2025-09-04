Apple lanzará su propio buscador web con IA integrado en Siri para competir con ChatGPT

Apple se ha quedado atrás en la carrera comercial para dominar la inteligencia artificial, pero eso podría cambiar. El gigante tecnológico prevé lanzar el próximo año su propio buscador web equipado con IA, una herramienta que integrará al asistente de voz Siri y que acentuará la competencia con otras firmas como OpenAI, creadora de ChatGPT, Google o Perplexity.

Según han filtrado fuentes internas a Bloomberg, Apple está barajando que el nuevo sistema, denominado internamente World Knowledge Answers, también pueda añadirse a su navegador web Safari y a Spotlight, la función que permite realizar búsquedas web directamente desde la pantalla de inicio de su producto estrella, el iPhone.

Los fans de Apple esperaban que la célebre compañía anunciase en la conferencia anual del pasado junio una actualización de Siri. No fue así. Esa revisión, según Bloomberg, llegaría la próxima primavera y dotaría el asistente virtual de un "motor de respuestas" basado en grandes modelos de lenguaje (LLM), la tecnología detrás de la IA generativa.

¿Con la IA Google?

De esta manera, el nuevo Siri permitiría a los usuarios buscar información en internet y también generar resúmenes similares a los que produce ChatGPT o AI Overviews de Google. La nueva experiencia incluirá una interfaz que, además de texto, también utilizará fotos, vídeos y puntos locales de interés, según las fuentes.

El medio estadounidense desvela que la remodelación de Siri podría sustentarse en la tecnología de Google, histórica aliada de Apple en el ámbito de las búsquedas en la red. Ambas compañías han cerrado esta semana un acuerdo formal que permitirá al diseñador californiano poner a prueba un modelo de IA adaptado al asistente de voz.

Las acciones de Apple se han revalorizado un 3,81% en el último día, señal del moderado optimismo de los inversores con el rumbo de la compañía.

Suscríbete para seguir leyendo