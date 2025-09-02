Faes Farma culmina la compra de la italiana SIFI por 270 millones y refuerza su apuesta por la oftalmología

Faes Farma ha cerrado la adquisición del 100% de la compañía italiana SIFI, especializada en productos oftálmicos, por un valor empresa de 270 millones de euros, a los que se añadirán pagos variables ligados a hitos comerciales vinculados a Akantior en Europa y Estados Unidos. La operación, integrada en el Plan Estratégico 2030, supone un salto transformador en la proyección internacional de la farmacéutica vasca y consolida su posicionamiento en el área de oftalmología.

Para financiar la compra, la compañía ha obtenido un crédito bancario por el mismo importe, en condiciones favorables y con un calendario de vencimientos diseñado para facilitar la integración de SIFI. Pese a la operación, Faes Farma mantendrá una sólida estructura financiera, con un ratio pro-forma de deuda neta/EBITDA de dos veces, lo que le permitirá sostener su política de dividendo, con un 'pay-out' objetivo del 50%.

“El acuerdo marca un cambio transformacional para Faes Farma y encaja con nuestra visión de construir un grupo más global, innovador y especializado. SIFI aporta innovación, tecnología puntera y un equipo humano alineado con nuestros valores”, ha señalado el consejero delegado, Eduardo Recoder.

Oftalmología, pilar estratégico

Con la incorporación de SIFI y la reciente compra de Edol, Faes Farma refuerza la oftalmología como área estratégica de crecimiento, que llegará a representar alrededor del 20% de sus ingresos globales.

Fundada hace más de 90 años, SIFI cuenta con unos 500 empleados y una cartera de más de 60 productos, incluidos cinco lanzamientos recientes, así como una línea de lentes intraoculares, lo que permitirá a Faes Farma expandirse también en el segmento quirúrgico. Además, la operación incluye la unidad de negocio CMO (fabricación para terceros), con contratos que aportarán ingresos recurrentes a medio plazo.

Uno de los hitos más relevantes es la incorporación de Akantior, el único tratamiento aprobado en Europa y Reino Unido contra la queratitis por Acanthamoeba, una infección ocular rara y grave. El medicamento ya está disponible en Alemania con reembolso desde octubre de 2024 y tendrá cobertura en España a partir del 1 de agosto de 2025.

Expansión internacional y sinergias

La integración de SIFI refuerza la presencia de Faes Farma en Italia, Francia, Rumanía y Turquía, además de consolidar su posición en España, México y otros mercados estratégicos. Esta red internacional permitirá acelerar su diversificación geográfica y aprovechar nuevas oportunidades de negocio mediante acuerdos de licencias.

Para Fabrizio Chines, CEO de SIFI, la operación “pone en valor la solidez de nuestra cartera y nos permitirá acelerar la llegada de terapias innovadoras a los pacientes gracias a la infraestructura de Faes Farma”. Chines se incorporará al comité ejecutivo global de Faes Farma, desde donde liderará el negocio de Akantior y lentes intraoculares, además de colaborar en nuevas iniciativas de crecimiento.

Integración ordenada

El proceso de integración se llevará a cabo de forma progresiva, con el objetivo de retener el talento y el conocimiento de SIFI, incluida su sede central en Italia. Parte del equipo directivo de la compañía italiana se incorporará a Faes Farma, aportando continuidad y valores compartidos.

“Nuestra prioridad es garantizar una transición fluida: no solo integramos estructuras, también personas, conocimiento, cultura y propósito”, subraya Recoder. En los próximos meses se definirá el modelo organizativo consolidado, que incluirá la integración gradual de equipos y operaciones.