Delivery Hero deja en el aire la continuidad de Glovo, lastrada por más de 450 millones de euros en multas

Delivery Hero, la matriz de origen alemán dueña de Glovo, deja en el aire la continuidad de la empresa de las mochilas amarillas. "Existe una incertidumbre significativa con respecto a la capacidad de Glovoapp23 S.A., España, para continuar como empresa en funcionamiento", recoge el informe del primer semestre del año elaborado por la corporación para sus inversores. Las dudas de Delivery Hero sobre la viabilidad de Glovo se sustentan en los 450 millones de euros en sanciones que pesan sobre la compañía por sus reiterados incumplimientos de la normativa laboral. También por la capacidad operativa de la plataforma una vez ha culminado su transición a un modelo de repartidores asalariados.

Fuentes de Glovo consultadas por este medio han declinado realizar declaraciones y se han remitido al informe elaborado por Delivery Hero.

El futuro de la aplicación de comida a domicilio líder en España no está nada claro y las dudas en el seno de Delivery Hero no son nuevas. Ya este pasado junio, en su informe anual de 2024, explicitó su "incertidumbre significativa" sobre la continuidad de Glovo, endureciendo un tono que ahora, dos meses más tarde, mantiene.

La compañía fundada por Óscar Pierre en Barcelona hace 10 años pugna por cerrar su primer ejercicio con más ingresos que gastos. Hasta la fecha no ha dado beneficios y la paciencia de los inversores alemanes, que la compraron en 2022, se va agotando. Por el momento, Glovo adeuda a la Seguridad Social 450 millones de euros, según recoge el informe de Delivery Hero, y el monto sigue aumentando, hasta un punto que amenaza con ahogar a la compañía.

Transición forzada

"Decidimos cambiar de modelo porque no podíamos operar con más multas", reconoció el consejero delegado de Glovo este pasado febrero en una entrevista con EL PERIÓDICO. La magnitud de la deuda con la Seguridad Social, que la empresa tiene impugnada, preocupa en los cuarteles generales de Berlín. "Si estos riesgos se materializaran en su totalidad, es posible que dichos pagos no pudieran satisfacerse dentro de sus actividades comerciales operativas sin el apoyo financiero adicional de Delivery Hero", afirman desde la matriz alemana. Es decir, si los tribunales españoles no le dan la razón a Glovo -cosa que hasta ahora mayoritariamente no ha sido así-, su viabilidad puede depender de una inyección de capital que Delivery Hero no tiene claro que quiera asumir.

La Inspección de Trabajo tiene pendiente notificar a Glovo la resolución definitiva de una ola de actuaciones que tuvieron lugar durante los dos últimos años en las principales ciudades de España. El pasado diciembre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hizo público que los inspectores habían detectado unos 60.000 repartidores que ejercían como falsos autónomos, si bien no desveló cuánto dinero vía cotizaciones y cuánto dinero vía sanciones debería abonar Glovo en consecuencia. La compañía ya ha ido incorporando a su plantilla a gran parte de esos 'riders' regularizados, sin bien a fecha de hoy los importes de la multa -que será la más alta de la historia de la Seguridad Social- no se han conocido.

