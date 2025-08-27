Trenes
Un incendio interrumpe la circulación de la alta velocidad entre Barcelona y Madrid
Dos trenes que se encontraban en las inmediaciones han sido retrocedidos hasta Brihuega, mientras el resto se encuentra parado en las vías o no ha salido
Glòria Ayuso
Un incendio forestal que se ha iniciado en la población de Yebes (Guadalajara) hacia las 16:00 horas está afectando la circulación de trenes por la línea de alta velocidad que conecta Barcelona con Madrid.
Las llamas se encuentran cerca de las vías, motivo por el cual se ha interrumpido el paso de los trenes. Dos convoyes que se encontraban cerca del lugar han sido retrocedidos hasta Brihuega.
El AVE que ha salido de Barcelona a las 14:00 horas y que ya debería haber llegado a su destino se encuentra detenido en la población de Ariza, mientras que el que ha salido a las 15:00 horas se encuentra parado en Calatayud.
Asimismo, el tren AVE de las 16:27 que debía partir de Madrid en dirección a Figueres no ha realizado su salida.
- Herido un guardia civil de Tráfico en un accidente en la A-431 en Almodóvar del Río
- Iván Ania, tras la derrota ante Las Palmas: “Posiblemente haya sido el peor partido que hemos hecho en El Arcángel”
- Fallece un hombre en una salida de vía en Almodóvar del Río tras sufrir un infarto
- La Diputación de Córdoba inicia la construcción de 43 viviendas protegidas en diez municipios de la provincia
- Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba
- La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
- Una agencia de detectives investigará las bajas laborales injustificadas en la ITV
- El Córdoba CF es goleado por Las Palmas en su estreno en El Arcángel