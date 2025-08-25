Los compradores de casas de lujo en España: muchos extranjeros y la mayoría de mediana edad

Los extranjeros, en los últimos tiempos, muchos de ellos norteamericanos, son los principales compradores de las viviendas de lujo que se ponen a la venta en España. "Pueden ser jubilados, pero también hay, cada vez más, profesionales que pueden trabajar a distancia, a los que les basta viajar de vez en cuando a su país para asistir a alguna reunión presencial", indica el profesor de Análisis Económico en la Universitat de València (UV), Antoni Cunyat, que es también docente colaborador en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). En este grupo de nómadas digitales, muy probablemente figuran belgas y neerlandeses, que son, según el informe que elaboran las inmobiliarias Fotocasa e Infinitum, compradores también muy interesados en adquirir algún inmueble en el sector 'prime' español

La vivienda de lujo genera mayor demanda entre las personas de mediana edad, especialmente entre los que tienen entre 46 y 55 años, que representan el 37% de la demanda de residencias de alto 'standing', según ese mismo estudio. Por detrás, pero a más de 10 puntos porcentuales de distancia se encuentran las personas entre de 56 y 65 años, que concentran el 26% de los demandantes, y el grupo entre 36 y 45 años, que representa el 24%. Los de 23 a 35 años son el 7% del total, el mismo porcentaje que el grupo entre 66 y 81 años.

La agencia Walter Haus Real Estate destaca, según sus datos de su propia cartera de clientes, que este verano los compradores de este tipo de bienes han sido capitales procedentes de Europa, América Latina y Oriente Medio, por este orden. La empresa asegura, asimismo, que la demanda ha registrado un repunte del 30% en los últimos meses, sobre todo en barrios residenciales urbanos de alto poder adquisitivo y poblaciones de costa. Esto sería debido, apunta la compañía, no solo al cierre de las operaciones ya iniciadas en primavera, sino a que "la llegada de extranjeros, que aprovechan su estancia vacacional en España para invertir, ha dado inicio a nuevas búsquedas de viviendas".

Los más buscados

Un chalet en la localidad asturiana de Cabueñes, cerca de Gijón, valorado en 1,25 millones de euros está siendo este verano la propiedad de lujo más visitada por aquellos que navegan por la plataforma inmobiliario Idealista.com. Salvo este caso, una casa de 369 metros cuadrados con seis dormitorios y situado en un paraje natural de ensueño, las residencias que han captado mayor atención se hallan principalmente en Baleares y Madrid.

Interior del chalet de Cabueñes, cerca de Gijón, que es la vivienda de lujo más visitada en el portal Idealista.com / Idealista.com

En la capital española se encuentra el número dos de esta lista de casas más buscadas. Se trata de un piso de de 8,8 millones de euros situado en los Jerónimos. Tiene 383 metros cuadrados, 11 balcones y cuatro habitaciones y se halla en una finca señorial de 1900.

Piso en venta cerca de los Jerónimos, en Madrid. / EPC_EXTERNAS

También en Madrid, pero ya en el noveno lugar, los clientes se interesan por un ático en la plaza del Marqués de Salamanca, con piscina y 605 metros habitables, que sale por 11,9 millones de euros.

Ático en venta en Plaza del Marqués de Salamanca Castellana, Madrid / EPC_EXTERNAS

Dos villas en Ibiza y un chalet con casa de invitados en Mallorca son los siguientes inmuebles destacados. Por 3,2 millones, se puede adquirir una propiedad en Ibiza de 257 metros cuadrados y cinco dormitorios, ubicado en una parcela de 8.500 metros cuadrados más.

Casa en Santa Eulàlia del Riu, en Ibiza, cuyo coste es de 3.200.000 euros. / EPC_EXTERNAS

La casa mallorquina, situada bajo estas líneas, cuenta con zonas independientes para los residentes y para los invitados, distribuidas en una parcela de 2.600 metros cuadrados. Su precio es de 4.980.000 euros.

Chalet independiente en venta en Son Vida, en Mallorca, por 4.980.000 euros. / EPC_EXTERNAS

Otro impresionante chalet de Ibiza, enclavado en plena naturaleza y con formas que se han adoptado al entorno ocupa el quinto lugar de la lista. La casa tiene 380 metros cuadrados, seis habitaciones y cuesta 3.900.000 euros.

Casa en venta en Sant Josep de Sa Talaia, en Ibiza. / EPC_EXTERNAS

La sexta posición es para una villa con una vista única sobre la bahía de Roses, en Girona, en plena Costa Brava. Situada en la zona entre el Port Esportiu y Canyelles, tiene un coste de 1.090.000 euros.

Vista de la piscina de la casa en venta del Port Esportiu de Canyelles, en Roses (Girona). / EPC_EXTERNAS

El último lugar del 'top ten' elaborado por Idealista lo ocupa una casa situada entre montañas en La Massana, en Andorra. Se la conoce como el Château d’Anyós y su precio de venta al público es de 9,5 millones de euros. Con una superficie construida de más de 1.675 metros cuadrados y rodeada de naturaleza, dispone de su propia carretera privada, lo que garantiza un acceso exclusivo y la máxima discreción.

Castillo de Anyós, una propiedad que se encuentra en venta en el municipio de La Massana, en Andorra. / EPC_EXTERNAS

