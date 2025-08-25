Los olivareros rebajan, tras la ola de calor, su previsión para la próxima cosecha de aceite, lo que podría afectar de nuevo a los precios

Las olas de calor de este verano, y en particular los calores extremos que han sufrido durante el mes de agosto las regiones productoras, han obligado a los aceituneros a rebajar sus expectativas de cara a la nueva cosecha de aceite de oliva. El impacto de los más de 40 grados que, durante más de dos semanas, han sufrido los olivos ha hecho que las aceitunas no se hayan desarrollado al ritmo deseado, con lo que el tiempo que haga el próximo septiembre va a ser determinante. Si llueve y los termómetros se moderan, la cosecha podría salvarse y, por tanto, los precios que los consumidores están pagando por este producto podrían no registrar demasiados cambios.

En estos momentos, avisan los agricultores, en los árboles hay menos fruto del que inicialmente se esperaba y con calibre inferior al que suele ser habitual en estas fechas. Por eso, subraya el responsable del sector de aceite de oliva en COAG, Juan Luis Ávila, las previsiones iniciales, que apuntaban a una cosecha similar a la pasada, se han tenido que rebajar "y se puede hablar de un 30% de reducción de la producción olivarera en la campaña 2025-2026". Ávila asegura que los meses de agosto y julio han sido "terroríficos", con récords de temperaturas en todas las zonas olivareras que, según recoge la agencia Efeagro, "han pasado factura".

Los últimos datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que datan del pasado 14 de agosto, hablan de una producción en la pasada campaña de 1,4 millones de toneladas el aceite de oliva. En los molinos y almazaras queda todavía un estoc de 321.936 toneladas, lo que supone que el ritmo de comercialización de aceite de oliva está siendo más alto este año y que los productores han vendido, a 31 de julio, el 87% de la cosecha.

Los precios

Esto ha supuesto que el aceite de oliva, que llegó a ser el producto paradigma de la escalada inflacionista iniciada en 2022 y seguida en 2023, se haya abaratado en el último año, hasta un 44,3% interanual según el IPC del pasado julio. "Sabíamos que el año pasado se partía de una situación absolutamente atípica, consecuencia de la sequía y de las caídas de producción, y sabíamos también que en cuanto se normalizara la situación, también los precios volverían a un nivel normal", observa Rafael Sánchez de Puerta, presidente de la sección de aceite de Cooperativas Agroalimentarias.

En las lonjas y mercados de origen, los productores están vendiendo en este momento el aceite a 3,5 euros el kilo, "lo que escasamente cubre los costes" de cultivo. En enero de 2024, llegaron a despacharlo a más de 8 euros. Esto implica, según subraya el representante de COAG, que la situación debería empezar a "normalizarse", de manera que los olivareros pudieran ingresar entre 4 y 5 euros por kilo de aceite puesto a la venta.

Para Sánchez de Puerta, los precios de la campaña que viene "dependerán completamente de las estimaciones que finalmente se hagan y de la climatología del otoño", aunque, en su opinión, "por ahora todo está dentro de lo normal". En zonas productoras en las que el calor no ha sido tan extremo, como la denominación de origen Siurana, en Tarragona, la sensación es también de normalidad en este momento, según confirman fuentes de la cooperativa agraria de Cabacés. Es en septiembre, indica la misma portavoz, cuando el sector "se juega de verdad" la cosecha.

