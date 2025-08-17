Desalojados los 180 pasajeros del tren detenido en Pueyo (Navarra) y continuarán su viaje en autobús

Los 180 pasajeros del tren que iba desde Pamplona hasta Madrid y se ha detenido a la altura de Pueyo (Navarra) por una avería en la catenaria ya han sido desalojados y continuarán su camino en autobuses

Según han informado fuentes oficiales a EFE, el fallo se ha detectado a las 11:36 horas y se ha movilizado a Cruz Roja y Protección Civil para que acudan con agua y asistencia para los pasajeros. La Policía Foral y los bomberos también han proporcionado agua y atención a las personas afectadas.

Los técnicos de ADIF han comprobado que no había electricidad residual en la catenaria para poder realizar la evacuación de los pasajeros con seguridad. A las 14:36 horas se ha completado la evacuación de todas las personas que estaban en el tren. Han sido trasladadas a la piscina municipal de Pueyo mientras esperaban la llegada de varios autobuses en los que podrán continuar su camino.

Adif, en su cuenta de X, ha informado de que queda suspendida la circulación entre Garinoain y Tafalla, trayecto Castejón de E.- Pamplona, por enganchón de la catenaria del tren.

El Alvia 602 Pamplona-Madrid P. Atocha es el tren afectado. Además, los trenes de Larga y Media Distancia contarán con plan alternativo de transporte por carretera y desvíos selectivos por La Rioja.