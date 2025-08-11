El BBVA mantiene la opa pese a la venta de la filial británica del Sabadell

El BBVA no se rinde. Quince meses después de presentarla, el banco de origen vasco ha anunciado este lunes que mantiene su oferta de compra (opa) del Sabadell. La entidad, así, no ha hecho uso de la opción legal de desistir de la operación que le había brindado la reciente aprobación por parte de la junta de accionistas de la entidad catalana de la venta de su filial británica TSB y el pago asociado de un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros a sus accionistas a principios de 2026. El plazo de aceptación de la oferta, en consecuencia, comenzará previsiblemente a principios de septiembre y podría resolverse entrado octubre, si el BBVA opta por fijar un periodo corto (puede elegir entre 30 y 70 días), como ya ha dejado entrever.

"Una vez analizados los acuerdos adoptados y considerando la información disponible, BBVA ha decidido no desistir de la oferta por esta causa y, por lo tanto, la misma se mantiene vigente conforme a lo previsto en la normativa aplicable", ha informado en un comunicado. Fuentes de la entidad han reiterado que el banco "actualizará y publicará toda la información relevante una vez obtenga, previsiblemente a principios de septiembre, la aprobación del folleto" por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para explicar la decisión de no renunciar, asimismo, han recordado las recientes declaraciones de su consejero delegado, Onur Genç: "Nuestro foco es la creación de valor. Invertimos capital solo si tiene sentido desde esta óptica de creación de valor".

El mensaje de fondo, por tanto, es que el BBVA sigue pensando que la compra tiene sentido económico, además de industrial, por más que los gestores del Sabadell lo pongan en duda. Precisamente, la venta de TSB, que ha permitido a la entidad catalana el pago de un dividendo extraordinario a principios del año que viene a los accionistas que no acudan a la opa, busca restar posibilidades de éxito a la opa, aunque sus directivos no puedan reconocerlo por razones legales. En el Sabadell, en cualquier caso, existía la convicción de que la aprobación de las dos medidas por parte de su junta de accionistas no sería suficiente como para hacer desistir a su rival.

Segunda oportunidad

El grupo de origen vasco, así, tampoco se echó atrás en la otra oportunidad reciente que tuvo de hacerlo: cuando el Gobierno le impuso la condición de que, caso de que triunfase la opa, los dos bancos no podrán fusionarse durante un mínimo de tres años, ampliable en otros dos ejercicios. El BBVA, en este sentido, había jugado las últimas dos semanas con la idea de que podría retirarse. Pero el anuncio de que mantiene la operación parece confirmar que se trataba de un movimiento estratégico para rebajar la actual prima negativa de la operación. El Sabadell, así, vale en bolsa un 6,4% más de lo que ofrece su competidor, cuando al anunciarse la oferta en mayo de 2024 cotizaba un 30% por debajo de la misma.

Esta prima negativa llegó a ser de en torno al 15%, pero el BBVA ha logrado recortarla en las últimas semanas tras anunciar por sorpresa una remuneración récord a sus accionistas hasta 2028 y coquetear con la idea de que podría retirar su propuesta. Ahora que esa posibilidad ha quedado descartada, está por ver el efecto qué tendrá en la prima cuando las acciones de los dos bancos vuelvan a cotizar en bolsa este martes. Además, la citada prima volverá a deteriorarse automáticamente (al 10,4%, si se aplicase la cotización de este lunes) cuando el Sabadell pague el 29 de agosto su primer dividendo a cuenta de los resultados del año.

En el entorno de la operación y en el sector financiero, en este sentido, predomina la idea de que la entidad tiene que elevar su oferta como única vía para que tenga éxito. Los gestores del BBVA llevan meses rechazándolo, pero eso puede ser verdad o no, porque ese tipo de mejoras nunca se anticipan en las operaciones corporativas. La duda está en el margen que tiene la entidad para mejorar el precio sin que los inversores perciban que está asumiendo un riesgo excesivo y penalicen su cotización en bolsa.

Distintas opciones

Algunas estimaciones financieras sostienen que, sin mejora, el grado de aceptación de la oferta podría rondar el 40% del capital social, sin alcanzar el 50% de los derechos de voto necesarios. Según esos cálculos, no aceptarían la oferta los accionistas que no suelen ser activos en la gestión de sus títulos (en torno al 25% del capital, extrapolando la participación de la junta del Sabadell de la semana pasada); la mayoría de los minoritarios que sí son activos; los accionistas más cercanos al consejo (como la aseguradora Zurich, y que en conjunto representan en torno al 10% del capital); y buena parte de los fondos indexados, que replican la evolución de los índices bursátiles y deciden sobre las opas en función del desenlace que estiman más probable (al rededor del 15% del capital).

Todo ello presiona al BBVA a mejorar su oferta si quiere tener más opciones de éxito. El BBVA tiene la opción de entregar más acciones propias por las del Sabadell (su junta le autorizó en julio del año pasado a emitir un máximo de algo más de 1.126 millones de títulos nuevos para pagar la opa, pero si no mejora la oferta le valdría con algo más de 905 millones); elevar el pago en metálico (en el mercado se manejan desde hace tiempo cifras de entre 2.000 y 2.500 millones); o una combinación de ambos (puede, por ejemplo, dejar a cero la prima negativa dando más títulos y añadir una parte en efectivo).

Para ello, el banco cuenta con un exceso de capital sobre su objetivo autoimpuesto del 12% de 5.187 millones, que podrían superar los 7.000 millones a final de año gracias a decisiones supervisoras que ha tomado el Banco Central Europeo (BCE). Su problema es que cualquier mejora del precio reduce los beneficios económicos que espera obtener con la compra, a su vez ya recortados por las condiciones fijadas a la opa por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Gobierno. Ante esa tesitura, también podría mantener la opa sin cambio de precio, defendiendo que solo tiene razón de ser en sus condiciones actuales, y jugársela al temor que podría provocar en los accionistas del Sabadell que su cotización pueda bajar si la oferta no sale adelante.