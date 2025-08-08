Trabajo
La subida salarial en grandes empresas y pymes se modera al 3,6 % en el segundo trimestre
Durante este periodo la creación de empleo se mantuvo en el 2,8%
EFE
La subida de los salarios en las grandes empresas y pymes españolas se moderó al 3,6 % en el segundo trimestre, un periodo en el que la creación de empleo se mantuvo en el 2,8 %.
La Agencia Tributaria ha publicado este viernes la estadística de ventas, empleo y salarios en grandes empresas y pymes del segundo trimestre, que recoge información de 1,1 millones de sociedades procedentes de sus declaraciones del IVA y de retenciones del trabajo.
Según la Agencia Tributaria, estas empresas aumentaron los salarios en un 3,6 % en comparación con el segundo trimestre de 2024, lo que prolonga la tendencia de moderación de las subidas, que han pasado del 5,1 % de los dos primeros trimestres de 2024 al 4,5 % en el tercero, el 4 % en el cuarto y el 3,9 % en el primero de 2025.
La creación de empleo, en cambio, se mantiene estable, ya que el número de perceptores de rendimientos del trabajo (un indicador fiscal asimilado al empleo asalariado) aumentó un 2,8 %, el mismo avance que en los dos trimestres anteriores.
En el segundo trimestre del año, las grandes empresas y pymes españolas aumentaron sus ventas en un 4 %, un dato que muestra una cierta moderación con respecto al primero (6,2 %) y el último trimestre de 2024 (5,1 %).
Este incremento de la facturación se explica por la fortaleza de las ventas interiores (5,1 %), ya que las exportaciones apenas avanzaron un 0,1 %, lejos del 3,5 % del primer trimestre, en un entorno de incertidumbre asociada a la guerra comercial.
Las exportaciones a la Unión Europea aumentaron un 2,2 %, mientras que las dirigidas a terceros países se contrajeron un 1,9 %, lo que supone una fuerte corrección respecto a la subida del 3,5 % experimentada en el primer trimestre.
La buena marcha de las ventas interiores estuvo apoyada por todos los segmentos, sobre todo el capital, que creció un 7,6 % gracias al impulso de la construcción (8 %) y equipo y software (7 %).
La facturación del consumo aumentó un 6,7 % y la de bienes intermedios, un 3,9 %.
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
- La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
- Córdoba se prepara para las perseidas: estos son los mejores días y otras claves para ver las estrellas
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- Este es el pueblo más bonito de Córdoba (palabra de National Geographic)
- Emacsa pone en funcionamiento las cinco fuentes y el juego infantil de agua en el parque de la Arruzafilla
- Encuentran a un hombre de 54 años muerto en el interior de una vivienda en Fray Albino
- Roban todo el cableado eléctrico del estadio de San Eulogio a menos de dos semanas de su apertura