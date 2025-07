Álex Márquez da gas a la ‘start-up’ de alquiler de motos Momoven

El piloto de motos Álex Márquez ha entrado en el capital de Movomen, start-up valenciana especializada en el alquiler de motos de mediana y gran cilindrada. La empresa emergente facilita el acceso a motocicletas de alta gama a través de un modelo de negocio completamente digital y flexible que permite alquilarlas por días. Es la primera empresa en la que el deportista, que está segundo en campeonato mundial de MotoGP por detrás de su hermano Marc, ha decidido implicarse directamente como inversor y socio estratégico. Momoven se encuentra cerrando una ronda de inversión de un millón de euros para impulsar su internacionalización con la entrada en Portugal, Francia e Italia.

La compañía tiene un doble modelo de negocio: por una parte, pone en contacto a particulares que están dispuestos a alquilar su moto y, por otra, dispone de una flota de 120 motocicletas propias de arrendamiento (la más cara está valorada en 32.000 euros). La firma, que tiene su sede en València, facturó el año pasado medio millón de euros y este año prevé cerrar con un millón. Además, cuenta con siete trabajadores al ser un modelo muy digitalizado.

Una de las grandes innovaciones de Momoven es su sistema de almacenes de entrega de vehículos sin personal, domotizados y automatizados, que permite a los usuarios recoger y devolver la moto sin contacto alguno, usando únicamente el móvil para abrir las taquillas donde están las llaves. Este modelo ya funciona en Madrid, Barcelona y Valencia, y la start-up prepara nuevas aperturas en Málaga y Tenerife en los próximos meses.

La compañía echó a andar en 2019 gracias a los emprendedores David Berbel y Pablo Carceller. Los dos querían montar una empresa tecnológica de alquiler y comprobaron que había un nicho de mercado sin explotar en el mundo de las motos. Ese año lanzaron la primera plataforma española que permite sacar rendimiento al vehículo los días que el dueño no lo necesita con la garantía de que los posibles daños por un accidente están cubiertos al 100%.

De la mano de Lanzadera

La firma -que ha pulido su modelo de negocio en Lanzadera, la aceleradora de empresas del presidente de Mercadona, Juan Roig- empezó con 40 motos ubicadas en Madrid y Barcelona y ahora ofrece más de 3.000. Los alquileres de motocicletas de gran cilindrada cuestan de media 90 euros al día. Momoven también ofrece Harley Davidson por menos de cien euros al día, la mitad de lo que vale alquilar una de estas motocicletas en el concesionario oficial de la marca. La mayoría de los clientes de la plataforma alquilan las motos por ocio, aunque algunos lo hacen por probar un modelo en concreto que están pensando comprar. "En un concesionario te dejan probar una moto como mucho media hora. Al alquilarla con nosotros, puedes examinarla a fondo y comprobar si se ajusta a lo que estás buscando", señala Berbel.

Ante la pregunta de si los propietarios son reacios a alquilar sus motos, el cofundador subraya que menos de lo que se puede pensar. "Más que por necesidad, muchos lo hacen por optimizar el uso de la moto. Yo mismo lo hice. Me compré una Kawasaky Ninja de 1.000 centímetros cúbicos y la tenía mucho tiempo parada. Ahí se me ocurrió la idea de alquilarla, pero vi que era complicado porque a diferencia de los coches no había compañías que se dedicaran en serio al arrendamiento de motocicletas. En Madrid y Barcelona apenas se podían conseguir tres modelos", apunta. Berbel y Carceller hicieron un estudio de mercado y comprobaron que más del "85% de los moteros" estaban dispuestos a alquilar sus motos para sacarles rendimiento.

100.000 usuarios

Los dos socios hicieron programas de emprendimiento para perfilar el lanzamiento de la start-up, buscaron una aseguradora para proteger las motos anunciadas en la plataforma y se centraron en conseguir una buena base de vehículos. "El marketplace va bien cuando tienes 2.000 motos", aclara Berbel. Tras arrancar con los alquileres en 2019, llegó la pandemia y paró en seco el negocio. El proyecto comenzó a coger tracción en 2022. El año pasado la compañía cerró con 3.000 alquileres y este año ya lleva 2.500. La plataforma cuenta con 100.000 usuarios registrados y un catálogo de motos en el que destacan modelos como la Ducati Monster, la Ducati Panigale V4 y la BMW R1300GS.

El crecimiento de Momoven se ha visto impulsado por la reciente incorporación de Álex Máquez, bicampeón del mundo (en Moto3 en 2014 y en Moto2 en 2019) como socio estratégico y embajador de la marca. El piloto ha invertido en la ronda de financiación un millón de euros. "Cuando me presentaron el proyecto, me encantó. Siento una conexión real con lo que representa Momoven y quería formar parte de esta aventura desde dentro», asegura. Y Berbel añade: "Qué Álex se haya fijado en Momoven demuestra que estamos construyendo algo relevante y con impacto real".