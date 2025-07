El Gobierno blinda pagos millonarios a miles de plantas renovables frente al caos de precios negativos de la luz

El Gobierno se moviliza para salvar pagos millonarios a miles de plantas renovables en riesgo por el caos de precios en el mercado de la electricidad. El Ejecutivo ha incluido en el ‘macrodecreto’ de medidas tras el gran apagón cambios legales para evitar un terremoto en el sistema de ayudas que siguen recibiendo las instalaciones fotovoltaicas y eólicas más antiguas, las que prácticamente inauguraron el sector de las renovables en España en la primera década de los dos mil y que djearon de recibir subvenciones sólo por producir esa electricidad.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, emprende ahora una reforma “urgente y excepcional” aplicable sólo durante 2025 para garantizar que los dueños de plantas renovables consigan la rentabilidad razonable comprometida por ley frente a los grandes vaivenes del mercado eléctrico, que ahora se ha abonado a registrar precios de derribo, con cada vez más horas a cero euros o directamente con precios negativos. El Ejecutivo ha reducido de manera extraordinaria el número mínimo de horas que las plantas han de funcionar cada año para poder recibir la retribución, a la espera de la reforma integral de todo el sistema de ayudas que ya se está tramitando.

Las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico de renovables, cogeneración y residuos (Recore) son las que antes de recibían ayudas en forma de primas por su producción, pero ahora cuentan con una rentabilidad garantizada por ley ligada a la inversión realizada. En total, son instalaciones eólicas y solares que en su conjunto cuentan con unos 29.200 megavatios (MW) de potencia. Si lo que ingresan las plantas verdes por la venta de su electricidad no alcanza el mínimo para asegurar esa rentabilidad establecida, se les da un complemento con cargo al recibo de la luz. El año pasado la factura del Recore fueron casi 4.500 millones de euros y la previsión para este año es que ronde los 4.200 millones.

Número mínimo de horas

A estas plantas de renovables se les garantiza con carácter general una rentabilidad del 7,1% (para muchas esa garantía asciende al 7,4%) durante 20 años para la eólica y 25 para la solar, y cada cada tres ejercicios se ajustan los ingresos realmente recibidos, con los previstos para próximos años mediante una estimación de la evolución del mercado y con la rentabilidad asegurada por el sistema eléctrico. Pero para no quedar fuera de esa retribución, las plantas han de producir un número mínimo de horas cada año, y en ese cómputo no se contabilizan precisamente las horas en que el mercado marca precios de cero euros o negativos.

La regulación obliga a las instalaciones a operar un número mínimo de horas (en la mayoría de casos, unas 950 horas al año en el caso de las fotovoltaicas y algo más de 1.200 horas para las eólicas), sin embargo en la contabilización de ese mínimo de horas operadas no se computan las horas en las que el precio del mercado es cero o negativo (que suman cerca de 600 horas sólo en lo que va de año) y tampoco en las que Red Eléctrica, el operador del sistema, activa las denominadas restricciones técnicas para asegurar la estabilidad y ordena a las renovables dejar de operar por ajustes necesarios entre producción y demanda.

El Gobierno ha incluido en el ‘macrodecreto antiapagones’ una reforma para reducir en un 25% sólo durante este año el número mínimo de horas de funcionamiento al que están obligadas cada una de las instalaciones renovables acogidas al Recore. Una medida que el Ministerio vincula abiertamente con el caos de precios en que se ha instalado el mercado mayorista de la electricidad, con precios negativos por la acumulación de producción de plantas renovables durante las horas centrales del día, en las que concentran su generación las instalaciones de energía solar.

“Desde marzo de 2024 ha aumentado sensiblemente el número de horas con precios de mercado diario de la electricidad nulos o negativos, acentuándose esta situación en abril y mayo de 2025, destacando este último mes, en el que este fenómeno se ha producido en todas las horas entre las 12:00 y las 17:00. Esta circunstancia no fue prevista en la estimación de las horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento para el semiperiodo regulatorio 2023-2025, no siendo posible su revisión por vía reglamentaria”, explica el Gobierno en el decreto aprobado esta semana por el Consejo de Ministros. “Por ello, con objeto de que las instalaciones con régimen retributivo específico no vean minorados sus ingresos anuales previstos, es preciso reducir de forma urgente y excepcional, para el año 2025, los valores del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento en un 25 % respecto de los valores en vigor”, apunta.

El Ministerio para la Transición Ecológica tiene en marcha el proceso para una reforma integral del sistema de ayudas a las renovables más antiguas. Una reforma que entre sus objetivos busca garantizar los derechos a recibir esa retribución a las plantas adaptando el mecanismo al comportamiento actual del mercado mayorista de la electricidad. El Gobierno abrió una consulta pública con una propuesta de reforma que aún no se ha aprobado de manera definitiva, y en la que se incluían varios cambios para allanar el cobro de la retribución como, entre otras modificaciones, dejar de tener en cuenta en el cómputo de horas mínimas aquellas en las que durante seis horas seguidas se registren precios de cero euros o negativos (cada vez más comunes).

