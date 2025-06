El Grupo Renault fabricará coches eléctricos en España

François Provost, director de compras y de Asuntos Públicos, Fabrice Cambolive, director general de Renault, Denis Le Vot, director general de Dacia y de la cadena de suministro del Grupo Renault. Tres mosqueteros, candidatos todos ellos reemplazar a Luca de Meo, que tienen clara una cosa: "se fabricarán coches eléctricos en España". No importa de qué marca, aunque seguramente serán de Renault y de Dacia. Coincidir con los tres a la vez no es fácil, y El Periódico y Neomotor consiguieron conversar con ellos al unísono a lo largo de una exclusiva velada eParís.

La clave para que esa llegada de la producción de eléctricos tenga lugar pasa por el hecho de que nuestro país siga manteniendo la competitividad, lógico. "Eso es lo más importante", señala Provost. A partir de ahí todo es posible, y es que con la aceleración del mercado se abre una necesidad de producir más eléctricos. España es uno de los países mejor posicionados gracias a su competitividad y calidad en las plantas de Palencia y Valladolid, y eso la sitúa un escalón por encima de sus 'competidores' de Rumanía, Marruecos y Francia.

Fábrica de Renault en Palencia. / Renault

La producción en España tiene varios factores a favor, además de la presencia en el seno de las deliberaciones de Josep María Recasens como vicepresidente de Estrategia del Grupo Renault y presidente de Renault en nuestro país. "Las fábricas en España son muy buenas", explica Provost, "porque es un país muy competitivo. Disponemos de dos plantas y un centro de Investigación y Desarrollo, con un buen ecosistema de proveedores". Es por ahí donde la candidatura española gana fuerza.

Eléctricos y producción local

El director general de Renault también está en esa línea. Porque al final todo se acelerará. "La clave es el desarrollo y la velocidad de implantación de los procesos. España tiene un gran potencial, no solo productivo sino como mercado", explica en nuestra charla codo con codo con Fabrice Cambolive. "Es un caso único en Europa, que ahora tiene un punto de partida bajo en vehículo eléctrico, pero al final la producción local es muy importante para impulsar mercados. Tenemos plantas en nueve países distintos y tener producción local juega un papel determinante para el crecimiento", añade.

Planta de producción de Renault / Renault

El polo Ibérico es el que lidera España con la producción de modelos híbridos. Actualmente, Renault fabrica cinco modelos híbridos: el Austral, el Espace, el Captur, el Rafale y el Symbioz en sus dos plantas españolas, y en breve se aumentará con la posible llegada de los primeros modelos eléctricos, un desembarco que se realizará en el segmento B, donde el mercado español está muy focalizado. También se abre la puerta a Dacia, donde Denis Le Vot, su director general y firme candidato a ocupar el puesto de De Meo, reconoce que "por qué no. Buen intento para saberlo, jaja. Hablaremos después del verano, en la segunda mitad del año", nos adelantó en exclusiva.

La aportación del híbrido

No obstante, lo cierto es que el polo de la lectrificaciónn total que está en el norte de Francia no acaba de tirar. Está a un tercio de su capacidad. Pero eso cambiará. En la visita exclusiva que hicimos al Technocentre desde Renault Group nos confirmaron que los desarrollos de modelos son cada vez más rápidos, porque todo avanza mucho más rápido. En 16 meses se podrá desarrollar un modelo y lanzarlo a la producción. Ahí el centro de I+D de Palencia jugará un papel clave para la llegada de esos futuros eléctricos.

Con el Rafale, Renault tiene un nuevo buque insignia / Renault

Actualmente la producción de híbridos, donde España es líder para el grupo francés, es muy importante. "Para Renault el híbrido es un 'game changer', alguien que cambia las reglas del juego, y por eso hemos apostado mucho por ello. En el segmento B será estratégico porque es la verdadera alternativa al diésel. El híbrido completo, el full-hybrid, no va en contra del eléctrico, son complementarios. Adaptarse a las necesidades del cliente. Esa es la clave", afirma el director general de Renault, Fabrice Camoblive.

La llegada de los eléctricos pequeños y asequibles, en cuya producción puede ser esencial en España para el grupo, marcará los próximos años en el sector. "El europeo no compra coches pequeños porque son caros, y no porque cueste más hacerlos sino porque la legislación los encarece. No se puede forzar al mercado. Todo necesita sus tiempos", admite François Provost, el responsable de compras del Renault Group. Y es que "no tiene mucho sentido que el 25% de nuestros ingenieros solo estén dedicados a trabajar sobre los cambios regulatorios que se suceden a veces sin ton ni son", añade Fabrice Cambolive. Todos coinciden en lo mismo: "No nos rendiremos".