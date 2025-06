Santander y Barclays estudian pujar por la filial británica del Sabadell y Natwest lo descarta

Natwest no presentará finalmente una oferta en firme por TSB, la filial británica del Sabadell, según ha anunciado este jueves el 'Financial Times'. El banco catalán confirmó el lunes que ha recibido "indicaciones de interés preliminares y no vinculantes" por la unidad y, aunque no desveló de qué entidades, se daba por sentado que Natwest era uno de los principales interesados. Fuentes del mercado señalan que otros dos bancos, Barclays y el Santander, siguen analizando la operación. Según un informe de Alantra, para el banco presidido por Ana Botín la operación podría tener sentido al "precio adecuado", ya que le permitiría lograr sinergias de costes en su filial británica (que presenta una rentabilidad más baja que otras unidades del grupo) con un riesgo bajo de ejecución.

Aunque el diario británico que ha adelantado la noticia no explica los motivos, algunas fuentes del mercado sostienen que Natwest habría descartado la compra porque habría entendido que tenía un riesgo de ejecución excesivo. Al ser objeto de una opa, así, el Sabadell tendría que convocar una junta de accionistas extraordinaria para aprobar la venta, ya que la ley establece que los gestores del banco no pueden hacer ningún movimiento que pueda obstaculizar la oferta de compra (opa) que le lanzó el BBVA sin permiso de sus propietarios (el conocido como deber de pasividad). Además, según el mismo periódico, el plazo para presentar ofertas es ajustado: finaliza el próximo viernes 27 de junio. Otras fuentes, sin embargo, desmienten esta versión y argumentan que Natwest ya conocía todos estos condicionantes cuando se aproximó al Sabadell para mostrarle su interés por TSB.

De consumarse la transacción con TSB, el Sabadell incrementaría su capital disponible para remunerar a sus accionistas y tratar así de convencerles de que rechacen la propuesta del grupo de origen vasco, si es que las condiciones adicionales que podría imponerle el Gobierno el martes que viene no hacen desistir al BBVA. Y si este abandonase, la desinversión en el Reino Unido también daría más margen a la entidad catalana para tratar de protagonizar más adelante una fusión en España con una entidad de menor tamaño que le blindase de otras opas futuras.

Valor al accionista

Su presidente, Josep Oliu, ya se refiero veladamente a ello el pasado martes en un encuentro con propietarios del banco. "Si el consejo de administración pensara que hay ofertas por TSB que generen valor para el accionista, se convocaría junta de accionistas para plantear esta posibilidad, sujeta al cumplimiento de todas las obligaciones legales. El consejo no plantearía esta posibilidad sobre TSB si la operación no generase valor para el accionista", aseguró. El mensaje iba dirigido también a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha indicado que vigilará que los administradores de la entidad cumplen su deber de pasividad.

El movimiento no ha gustado al presidente del BBVA, Carlos Torres. "No me parece que sea el momento idóneo para acometer el proceso de venta de un activo tan relevante", criticó el miércoles en 'Onda Cero'. El banquero, asimismo, dejó entrever ciertas dudas sobre la versión del Sabadell: "Tenemos poca información sobre estas ofertas que aparentemente ha recibido. Dieron una información al mercado, más algún artículo de prensa que tiene una información un poco distinta respecto a que exista un proceso en marcha. Lo que esperamos es que se cumpla escrupulosamente la ley de opas".

Pendientes del Gobierno

La clave del futuro de la opa, en cualquier caso, pasa hoy por hoy por la decisión que tome el Gobierno el próximo martes. El Consejo de Ministros debe optar entre confirmar la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC, que aprobó la operación con compromisos pactados con BBVA para mitigar sus impactos negativos), dar luz verde a la opa sin condiciones (más que improbable), o imponerle otras distintas mediante un acuerdo que "deberá estar debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia".

Esta última es la opción que anhelan el Sabadell y buena parte de la sociedad y la política catalana, por más que se hayan mostrado en contra la Comisión Europea y -de forma más velada- el Fondo Monetario Internacional (FMI). Torres, en este sentido, aprovechó la entrevista radiofónica para insistir en el argumento del BBVA de que su interpretación legal es que el Consejo de Ministros solo puede suavizar las condiciones de la CNMC, no endurecerlas, y dejó la puerta abierta a tomar acciones legales si esto último sucediese. Otra opción sería que no lo haga el banco directamente, pero sí alguno de sus grandes accionistas institucionales o de los del Sabadell.

En el entorno de la operación se estima probable que el Gobierno imponga algún tipo de condiciones adicionales a la opa, aunque hay más discrepancias sobre si serán lo suficientemente contundentes como para que el BBVA desista. Si esto último no se produce, la opa pasará a la CNMV, que ya ha adelantado que no tardaría demasiado en aprobar el folleto de la oferta. El Sabadell tiene previsto anunciar posteriormente su nuevo plan estratégico para el periodo 2025-2027, que incluirá un incremento de la rentabilidad y la remuneración a los accionistas para convencerles de que rechacen la opa. Un objetivo para el que la venta del TSB le supondría un apoyo adicional.