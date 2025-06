Hacienda cambia las normas: devolverá 9.040€ a los propietarios que compraron una casa si cumplen estas condiciones

Todavía quedan varias semanas por delante para sacarle partido a una de las medidas fiscales más relevantes de esta campaña de la Renta. La Agencia Tributaria ha recordado recientemente una deducción que sigue activa para miles de personas en España y que podría traducirse en un ahorro considerable.

La declaración de la Renta de 2024, que puede presentarse hasta el próximo 30 de junio, incluye una oportunidad que muchos habían olvidado y es que aunque ya no es posible deducir por la compra de vivienda si esta se produjo después de 2012, Hacienda ha confirmado que quienes firmaron su hipoteca antes del 1 de enero de 2013 siguen teniendo derecho a deducir una parte importante de lo que pagan anualmente por su casa.

Esta deducción por inversión en vivienda habitual permite a los propietarios restar hasta un 15% de las cantidades aportadas durante el ejercicio fiscal. El beneficio se reparte entre dos tramos: uno estatal del 7,5% y otro autonómico que aporta otro 7,5%.

Eso sí el máximo sobre el que se puede aplicar la deducción es de 9.040 euros por contribuyente: un beneficio que significa que el ahorro fiscal puede rozar los 1.356 euros cada año. En los casos de declaraciones conjuntas, la deducción también se puede aplicar pero el límite se comparte entre los dos titulares.

Eso sí, la clave está en haber mantenido viva esa deducción en años anteriores. No basta con haber comprado la casa antes de 2013, hay que haberla declarado correctamente.

Para acogerse a esta deducción hay que cumplir con tres condiciones básicas: que la compra y la hipoteca deben haberse formalizado antes del 1 de enero de 2013, que la vivienda siga siendo la residencia habitual del propietario y que el contribuyente aplique esta deducción en alguna declaración anterior al ejercicio 2012.

Este último punto es crucial: Si alguien compró en 2012 pero no aplicó ninguna deducción hasta 2013, no podrá acogerse al régimen transitorio que permite seguir deduciendo. Es decir, no sirve haber comprado en el año límite si no se declaró correctamente en su momento.

Qué se puede deducir

La deducción cubre las cantidades abonadas durante el año fiscal: amortización del capital, intereses del préstamo y, en algunos casos las cuotas vinculadas a obras de ampliación o rehabilitación (siempre que se hayan iniciado antes del corte de enero de 2013).

En el caso de que se haya producido una novación o subrogación de la hipoteca, también se mantiene el derecho a deducción, siempre que se trate del mismo préstamo y se conserve el uso del inmueble como vivienda habitual.

El trámite puede realizarse de forma online, a través del portal de la Agencia Tributaria, marcando el apartado correspondiente a “vivienda habitual adquirida antes de 2013”. También existe la opción de hacerlo de forma presencial, con cita previa, en las oficinas de Hacienda.

Eso sí es fundamental comprobar que los datos que aparecen en el borrador están completos y que incluyen esta deducción porque no siempre aparece automáticamente, por lo que conviene revisar bien cada apartado.