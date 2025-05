El expresidente de la CNMV afirma que Gotham "tensa, tergiversa y distorsiona el cálculo" de la deuda de Grifols

El expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, que ocupó el cargo hasta diciembre de 2024, desbarató ante el juez la actuación del fondo bajista estadounidense Gotham City Research, que en enero del año pasado provocó un auténtico terremoto en la bolsa española al publicar un informe en el que afirmaba que la empresa catalana maquillaba las cuentas y que sus acciones podrían valer 0 euros.

Buenaventura, que declaró como testigo en la Audiencia Nacional a principios de este mes de mayo y a cuya declaración íntegra ha tenido acceso EL PERIÓDICO, relató ante el juez que en su informe, Gotham "tensa, tergiversa y distorsiona" el cálculo de la deuda de la empresa de hemoderivados catalana. Esta acusación era parte clave de las acusaciones de Gotham, ya que estimaban que el ratio deuda/ebitda de Grifols era de entre 10 y 13 veces, casi el doble de lo que afirmaba la compañía. Buenaventura explicó en la Audiencia Nacional que si bien "el cálculo del ratio deuda/ebitda que usaba Grifols era incorrecto", "el cálculo que realiza Gotham" para llegar a la conclusión de que la deuda de la empresa está entre 10 y 13 veces "contiene elementos ilógicos".

El caso Gowex como referencia

Buenaventura ordenó ante el juez de la Audiencia Nacional los factores que tuvieron más impacto en el mercado tras conocerse el informe de Gotham: "yo pondría en primer lugar la idea de las deudas ocultas, en segundo el paralelismo con una empresa que había tenido fraude, como Gowex, y en tercer lugar la idea de que las acciones podían valer cero". Las acciones se desplomaron en bolsa hasta un 50%, y aunque ha logrado recuperar parte de su valor, Grifols no ha conseguido recuperar la confianza del mercado y acumula en el Ibex una caída del 34,2% desde entonces.

Ante la magnitud del caso, la CNMV decidió abrir expediente sancionador a Gotham por posibles prácticas de manipulación del mercado, pero también a Grifols por el suministro de información financiera "con datos inexactos o no veraces o que omiten aspectos relevantes" de conformidad con las normas contables. No obstante, la CNMV también afirmaba sobre Grifols que no se habían encontrado evidencias que permitieran concluir que la cifra de endeudamiento financiero reflejado por la empresa en sus estados financieros anuales consolidados no se correspondiera con la realidad. La Audiencia Nacional decidió admitir en noviembre de 2024 una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción para investigar a la firma Gotham City, a su asociada GIP y a varios de sus directivos por, supuestamente, un posible delito contra el mercado y los consumidores. Esta admisión en la Audiencia se producía apenas dos meses después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) remitiera a la Fiscalía un informe sobre el caso por una "posible conducta manipulativa".

No se usaron 'túneles'

En su declaración ante el juez, Buenaventura cierra uno de los aspectos más polémicos de las cuentas de Grifols denunciado por Gotham: la utilización de las llamadas transacciones túnel para, según algunas fuentes conocedoras de la situación, desviar recursos de la empresa a una firma, Scranton, vinculada parcialmente a la familia propietaria de la empresa, los Grifols, y a exdirectivos de la misma. Buenaventura explicó al juez que "analizamos esa afirmación porque era algo de mucho calado, sobre todo al combinarlo con las palabras deudas ocultas, fraude y valor 0". Añadió que se dedicaron importantes esfuerzos en la Comisión para analizar si esas acusaciones tenían base: "Se pidieron dos informes y un contrainforme y concluyeron que no había razones para sospechar que había una transferencia de recursos de la compañía a un socio".

Otro aspecto que desmonta Buenaventura es que Grifols consolidaba de manera incorrecta dos sociedades (BPC Plasma y Haema) en sus estados financieros, supuestamente, para engrosar su cifra de beneficios. "La afirmación base de Gotham es que la consolidación es incorrecta", pero resalta que "los servicios técnicos de la CNMV, analizado el caso por segunda vez, han concluido que esa consolidación es correcta". El caso Grifols sigue judicializado, a la espera de nuevas declaraciones.