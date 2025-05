Vivienda encarga a la jefa del CIS con Zapatero analizar qué uso dan los caseros a sus viviendas en las zonas con precios 'topados'

El Ministerio de Vivienda ha encargado a empresa de investigaciones sociodemográficas 40dB, encuestadora dirigida y fundada por Belén Barreiro, socióloga y presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) durante la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2008 y 2010, la elaboración de un estudio con el fin de analizar los diferentes usos que dan los propietarios a sus viviendas en alquiler en las zonas declaradas tensionadas, que principalmente se concentran en Cataluña y en menor medida en País Vasco.

Este contrato, que ha pasado prácticamente desapercibido, se ha adjudicado sin publicidad, como un contrato menor, procedimiento exclusivamente para servicios que no sobrepasen los 15.000 euros. Este estudio costará 14.500 euros, impuestos no incluidos, y deberá ser entregado durante los próximos dos meses. Es el mayor contrato de estas características desde que Isabel Rodríguez aterrizó en el recuperado Ministerio de Vivienda. El proceso recibió solo dos ofertas enviadas de forma manual, aunque no hay constancia de la perdedora. Este periódico ha pedido esta información sobre la otra oferta recibida y detalles sobre el contrato al gabinete de comunicación del Ministerio de Vivienda, que no ha accedido a facilitarla.

Comprender el mercado del alquiler en zonas tensionadas

El estudio encargado por la cartera liderada por Rodríguez pretende conocer los usos de las viviendas en alquiler en zonas tensionadas. Se entiende que la intención es analizar las diferentes modalidades y que porcentaje representan cada una: por un lado, el alquiler tradicional regulado por la ley de arrendamientos urbanos (LAU) y, por otro, los alquileres temporales o de media estancia. Desde la aprobación de las zonas tensionadas en Cataluña, una parte relevante de la oferta se desvió a estas fórmulas que esquivan las restricciones de la LAU, como la obligatoriedad de la duración de los contratos (5 años para particulares y 7 años en grandes caseros) o los 'topes' a la subida en los precios en las renovaciones anuales y de los nuevos contratos en el caso de las zonas declaradas tensionadas

El informe que preparará Barreiro será exclusivamente sobre las zonas tensionadas, aquellas donde el alquiler supone más del 30% de la renta media del hogar o los precios hayan subido 3 puntos por encima del IPC regional en los últimos cinco años. Esta declaración debe solicitarla la comunidad autónoma a Vivienda y actualmente son 271 municipios en Barcelona y área metropolitana y zonas de la costa catalana, además de un puñado de localidades en País Vasco. Es decir, quedará fuera del análisis de 40dB urbes que sufren un gran problema de accesibilidad a la vivienda, como Madrid, Málaga o Baleares, donde existe la misma incógnita de cuáles son los usos de los inmuebles, incluso si estos están vacíos y solo se ocupan durante temporadas.