El Gobierno sitúa en Granada, Sevilla y Badajoz las desconexiones masivas de plantas antes del apagón

El Gobierno sigue sin poder concretar las causas del apagón que paralizó España tras más de dos semanas de investigación. Pero el Ejecutivo sí presume de que el “trabajo sin descanso” de los técnicos analizando millones de datos del sistema eléctrico sí que está permitiendo tener una radiografía más detallada de los hechos vinculados al colapso energético del 28 de febrero y también localizar con más precisión dónde pudieron producirse los problemas.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha desvelado este miércoles en el Congreso que la investigación ha permitido ya identificar que las grandes pérdidas de producción de electricidad que precedieron en el apagón se localizaron en Granada, Sevilla y Badajoz. Una precisión mayor que la información de que se disponía hasta ahora, que apuntaba sólo a desconexiones masivas de plantas de generación en el suroeste y en el sur de España.

Las causas que provocaron el apagón no van a conocerse a corto plazo. Se tardará semanas, probablemente meses, en tener certezas sobre los motivos del colapso por la necesidad de diseccionar 756 millones de datos procedentes de cientos de instalaciones, tanto centros de control como de las propias grandes plantas de generación de electricidad. Pero el Gobierno empieza a descartar hipótesis y a tener más detalles sobre los eventos que desencadenaron el histórico cero energético.

“Hemos descartado hipótesis gracias a este trabajo. Ahora sabemos claramente, uno, que no fue problema de cobertura; dos, que no fue problema de reserva; y tres, que no fue problema del tamaño de las redes", ha subrayado Aagesen, en respuesta a las acusaciones del PP de falta de transparencia, de desinformar y de tardanza en conocerse las causas del incidente.

Crítica a las "recetas simples" del PP

La vicepresidenta, de hecho, ha cargado contra el Partido Popular por aprovechar el apagón para defender sus propuestas de política energética aunque no estén relacionadas con el incidente o no sirvan para prevenir nuevos sucesos graves. “Desinformar es alimentar hipótesis sin saber la verdad”, ha sentenciado Aagesen.

"La extrema complejidad [de la investigación] requiere rigor y no recetas simples para todo, como las que ustedes aplican. Como que ante el problema del apagón lo que hay que hacer es bajar los impuestos a las empresas. Eso no es sergio", ha replicado, en referencia a las peticiones de rebajas fiscales a las energéticas que ha venido reclamando, también en los últimos días, los dirigentes populares.