Rueda, Barbón y Mañueco: "La financiación autonómica no es un tema ideológico sino territorial"

Las diferencias entre PP y PSOE no impidieron en 2021 que ocho comunidades de distinto signo político suscribieran la Declaración de Santiago como base para reformar el sistema de financiación autonómica. Y ahora tampoco debería ser un problema. Así lo creen los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León que consideran que en su negociación "no hay un componente ideológico sino territorial".

El Foro Noroeste, organizado por el grupo Prensa Ibérica, sentó a los tres presidentes autonómicos a hablar de infraestructuras, despoblación, energía o financiación entre otros asuntos.

Rueda, Barbón y Mañueco reclaman inversiones en el noroeste y nuevo modelo de financiación / FDV

Uno de los puntos que generó más debate fue el actual sistema de financiación autonómica, que lleva diez años caducado y su renovación parece compleja a tenor de la polarización política que vive España. Pero presidentes como el asturiano, Adrián Barbón, son optimistas: "es posible, pero complejo". Sin embargo, el gallego Alfonso Rueda discrepa: "soy pesimista porque el presidente del Gobierno no se sienta a hablar con todas las comunidades porque ya tiene compromiso con una parte". Mientras el titular de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lo fía a que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa: "Será presidente del Gobierno y escuchará a todos y se sentará a negociar con todos".

Hubo consenso, en todo caso, en reivindicar la vigencia de la Declaración de Santiago. Este acuerdo fue posible pese a que los suscribían gobiernos de distinto color y, sin embargo, ahora, tal y como ejemplificó Barbón, autonomías con presidentes populares como Madrid o Andalucía reclaman dar más peso a la población en el sistema de financiación autonómica y coinciden con el PSC que ostenta la Generalitat en Cataluña, mientras que las comunidades del Noroeste defienden que prime el envejecimiento y la dispersión.

Para Rueda y Mañueco la principal preocupación son las negociaciones bilaterales del Gobierno con Cataluña. "Ahora se ha introducido una variable peligrosa, desde el Gobierno se quiere institucionalizar hablar por separado con algunas comunidades y después con las demás y así se rompe la igualdad".

Y el presidente de Castilla y León se mostró de acuerdo: "la financiación tiene que servir para igualar a todos los españoles" .

Mañueco en un momento de su intervención en el Foro del Noroeste / JCYL

En este sentido, tanto el gallego como el castellanoleonés ambos del PP advierten que si toca negociar lo harán con libertad y sin sentirse obligados a seguir las directrices de su partido. "Actuaremos libremente porque Feijóo sabe respetar los intereses de los españoles", señaló Mañueco.

Mientras Barbón fija como condición que si se pacta un nuevo sistema se respete el status quo de las comunidades: "que ninguna pierda y que todas salgan ganando y para eso se necesitan más recursos".

El último acuerdo sobre financiación autonómica data de 2009, entonces gobernaba también un presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Los tres presidentes coincidieron que desde entonces las circunstancias han cambiado y ahora el contexto para que se produzca un acuerdo es más difícil porque hay una mayor "polarización".

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, durante su intervención / Marta G. Brea

En el resto de los asuntos hubo más coincidencias que división de opiniones. Las tres comunidades comparten el problema de la despoblación. Galicia, Asturias y Castilla y León se mostraron optimistas, pues señalaron que han conseguido revertir la sangría poblacional y lo han hecho gracias a la llegada de personas de fuera. Eso no significa que el problema esté resuelto.

"Nuestras proyecciones demográficas realizadas en 2020 pronosticaban que bajaríamos del millón de habitantes, pero nos mantenemos en este entorno. Lo que más me preocupa es la despoblación del rural", apuntó el presidente asturiano, tras citar alguna de las medidas puestas en marcha en su comunidad para revertir la caída de la natalidad.

Las comunidades del Noroeste se están beneficiando no solo de la llegada de población inmigrante sino que están logrando atraer tanto a emigrantes como a sus descendientes. "Por eso no entiendo a quien critica que seamos amables para atraer población de fuera", reprochó el presidente asturiano.

En Galicia Rueda también enfatizó que los datos de población habían mejorado. "Pero hay que ser realistas. La solución no viene de dentro", apuntó. Por eso avisa que no se puede renunciar a medidas para continuar estimulando la natalidad. Recordó la gratuidad de las escuelas infantiles o las desgravaciones fiscales a familias pero apostilló: "Solo con eso no es suficiente. Hemos conseguido frenar la sangría pero esto tiene que mejorar".

Un momento de la mesa "Oportunidades del Noroeste’", moderada por el director de Faro de Vigo, con Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, y Alfonso F. Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. / Miki López / LNE

Los tres presidentes coincidieron en seguir fomentando políticas para atraer a retornados y población extranjera. En este sentido, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, volvió a reclamar la competencia para poder conceder desde Galicia permisos de trabajo. «Hay muchas trabas burocráticas», se quejó.

Mañueco puso el acento en el papel de la UE. "Las comunidades estamos haciendo cosas, pero hace falta una reflexión grande por parte de la UE y del Gobierno sobre qué modelo de Europa queremos: solo población en las grandes ciudades o por todo el territorio", señaló.

Los otros dos presidentes autonómicos se sumaron a esta demanda. El asturiano considera que los criterios de la Unión Europea para catalogar un territorio como despoblado son muy "estrictos" y pidió que se "flexibilicen". Además coincidió con Mañueco en que para atraer población al Noroeste "hay que hablar bien de estas comunidades" .

Pero no solo eso. El presidente castellanoleonés abogó por mejorar los servicios públicos y atraer actividad económica para ganar población. "Cuestiones como la energía, que pasa de largo por nuestro territorio. Tiene que haber una fórmula que permita que haya energía más barata que fomente la competitividad de estos territorios y permita captar industria", reflexionó Mañueco.

Y en materia energética, los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León reflexionaron también sobre el apagón y la política energética. El corte de luz registrado el 28 de abril que dejó a oscuras a toda España y Portugal ha abierto la discusión sobre la apuesta por las energías renovables.

Rueda no entiende como dos semanas después todavía se ignoran las causas del apagón. «No es normal», criticó. En todo caso, salió en defensa de las renovables. "Les digo sí, sin ninguna duda", recalcó. "No podemos entrar en el debate maniqueo de quienes quieren nucleares y quienes quieren renovables", pidió. En su opinión, es "un disparate" cerrar las nucleares. "Aquí no han fallado las renovables, a día de hoy el problema no es el tipo de energía que entra si no la gestión que se hace de ella", apuntó.

Su discurso fue suscrito por Mañueco, que destacó que su comunidad produce el 20 por ciento de la energía de España y tienen un gran volumen de centrales fotovoltaicas, hidroeléctricas y eólicas.

El presidente castellanoleonés defiende que debe haber un acuerdo entre Gobierno y las comunidades. "Hay que cambiar la normativa de autoconsumo para beneficiar al mundo rural y que haya oportunidades para generar empleo", demandó.

En su opinión, "la red es buena pero hace falta actualizarla y hacer más subestaciones". Por eso, coincidió con Rueda en que "no se trata de un debate entre renovables sí o renovables no". "Renovables sí, pero hay que alargar la vida útil de las nucleares que ya existen, no digo ampliarlas".

Mientras, para Barbón el precio de la energía es "clave" y por eso recordó que son las renovables las que permiten abaratar la electricidad. Por eso el asturiano dice "sí" a las renovables, pero también advierte que «hay que avanzar». Así, propone crear parques de baterías. "Son vitales para almacenar energía y para estabilizar el sistema".

Y, por otro, Barbón cree que hace falta reforzar las interconexiones eléctricas "que ahora son mínimas".

El principal desafío del Noroeste: corregir el déficit de infraestructuras

En un ambiente de entendimiento a pesar de pertenecer a dos partidos distintos y totalmente enfrentados en la política nacional, los presidentes de Galicia y Castilla y León (ambos del PP) y de Asturias (del PSOE) señalaron al unísono el principal desafío que, a su juicio, afecta al Noroeste. Solo podían elegir uno, a petición del moderador de la mesa redonda. Y ese reto no es otro que corregir el "déficit" de infraestructuras.

Los tres expresaron un sentir común, aunque con los matices propios de cada territorio, porque consideran que el triángulo noroccidental de España no recibe el mismo trato que el resto del Estado. Y los tres son conscientes de la potencia que significa un mensaje lanzado por tres mandatarios autonómicos de distintos signos políticos cuyos respectivos partidos mantienen una lucha a brazo partido en la política nacional.

Mesa redonda: ‘Oportunidades del Noroeste’ con Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia; Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias; Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León; Modera Rogelio Garrido, director de Faro de Vigo / Marta G. Brea

El primero en pronunciarse fue Alfonso Rueda. El desafío más destacado que tiene sobre la mesa el Noroeste es terminar con el déficit de infraestructuras. Lo que hay ahora, dijo son «formulaciones teóricas» sobre lo que se debe hacer y en lo que ya se lleva "demasiado tiempo". Para el titular del Ejecutivo gallego, lo "más eficaz" en estos momentos sería poner los recursos encima de la mesa y comenzar a trabajar. Se refería al desarrollo del Corredor Atlántico ferroviario, una obra orientada a conectar por tren de mercancías toda la fachada atlántica de la UE y sobre la que la Xunta apenas tiene información.

Espetó que actualmente el proyecto está en la misma situación que hace dos años y medio, cuando en Santiago se reunieron los presidentes de las tres comunidades para demandar conjuntamente al Gobierno central el impulso de esta infraestructura que también afecta a Asturias y Castilla y León.

"El déficit es básicamente el mismo que teníamos entonces y queremos que se empiece a ejecutar cuanto antes porque si no, la España de las dos velocidades va a ser cada vez más realidad y no nos lo podemos permitir", dijo.

El presidente asturiano, pese a ser socialista, asumió en líneas generales este discurso de discriminación del Noroeste, aunque fue menos explícito. Para Adrián Barbón, la "clave" es devolver el equilibrio a España.

Argumentó que antes, a lo largo de la historia, el desequilibrio se producía entre el norte y el sur, mientras que ahora han cambiado las coordenadas y es "este-oeste", en referencia al mayor desarrollo de la vertiente mediterránea frente al Noroeste.

"Tenemos el importante reto de ver cómo volvemos a equilibrar España", soltó, aludiendo, como ejemplo de elemento corrector y equilibrante a la construcción de la variante ferroviaria de Pajares para facilitar las comunicaciones con el resto del país.

El presidente castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco, indicó que su desafío es un "resumen" de las dos intervenciones anteriores. Reivindicar un "igualdad real en toda España" y que para eso, una herramienta fundamental son las infraestructuras en sentido amplio: las infraestructuras ferroviarias, pero también las hídricas, las energéticas o las de comunicaciones.