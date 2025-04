Seat nombrará en breve al sustituto de Wayne Griffiths y Markus Haupt es el mejor posicionado

No será como cambiar una rueda pinchada. La sustitución de Wayne Griffiths, borrado fulminantemente de la cúpula de Seat (y Cupra) el pasado lunes (casi como los cartuchos de los faraones malditos en el Antiguo Egipto), será más parecido a la sustitución de todo el bloque motor (de combustión, claro, no eléctrico). El engranaje de la compañía españolapropiedadd del Grupo Volkswagen alemán se ha puesto a trabajar y en diez o quince días podría anunciar el nombre de su sustituto.

Mientras, Markus Haupt, vicepresidente de producción y logística de Seat S.A, asumió el cargo de forma interina aunque todo apunta a que será el elegido por Wolfsburg para ocupar definitivamente el puesto. Su conocimiento de la compañía, su formación empresarial en Barcelona, el idioma (habla perfectamente castellano) y, lo más importante, cuenta con una excelente sintonía con trabajadores y sindicatos. Es el mejor posicionado, cuenta con una línea de trabajo que todos aplauden, aunque podría enfrentarse al lastre del Grupo Volkswagen que podría tener un excedente de directivos por colocar ante el mal momento de la compañía en Alemania.

Un hombre de la casa

El directivo alemán, que lleva más de 20 años trabajando en el Grupo Volkswagen. Empezó desarrollando productos con Audi y Seat y fue el impulsor de la llegada del Q3 a Martorell. Pasó por la planta de Volkswagen en Portugal como respnsable de desarrollo y fue director de la fábrica de Landaben (Pamplona), también de Volkswagen, hasta su regreso a Seat en septiembre de 2022 como vicepresidente de producción y logística. Ahora podría asumir la presidencia de Seat si no se tuerce el tema en Wolfsburg.

Markus Haupt, presidente interino de Seat S.A. / Seat

Haupt ha manifestado su intención de seguir la estela dejada por Griffiths en su red social Linkedin. "Si hay algo que la transformación, tanto en nuestra empresa como en el sector, nos ha enseñado, es a mantener la agilidad y a afrontar los retos con determinación. Y hacerlo con éxito. Y estoy seguro de que seguiremos esa misma hoja de ruta en este nuevo capítulo para nuestra compañía", explica Haupt. El directivo ha agradecido el empeño del hasta el lunes presidente, "por su total dedicación a esta empresa durante los últimos años. Su visión, fuerza y agilidad nos han llevado a donde estamos hoy, siendo Cupra una de las marcas de automoción de más rápido crecimiento en Europa. Una historia de éxito absoluta". El foco de Haupt sigue estando en el crecimiento de Cupra, la marca creada por Luca de Meo y que Wayne Griffiths hizo grande.

A modo de juramento, Haupt afirma que asume "este nuevo reto con total compromiso, con el apoyo incondicional del resto del Comité Ejecutivo de Seat S.A. y agradecido por la confianza de Thomas Schäfer. Continuaremos trabajando juntos como parte del Brand Group Core y del Volkswagen Group en su conjunto", en un mensaje claro de vinculación con el consorcio alemán. Y recalca: "Las personas hacen la marca: eso es lo que nos define. Seguiremos transformando cada reto en una oportunidad y liderando la electromovilidad desde la Península Ibérica. Juntos".

Empieza la carrera por la sucesión de Griffiths. Haupt cumple con todos los requisitos, aunque desde el grupo siguen valorando otros candidatos. Fuentes cercanas a la operación de búsqueda admiten que su interinidad podría durar menos de 15 días.

Griffiths rompe su silencio

El hasta ahora presidente de Seat, Wayne Griffiths, ha mantenido su silencio tras la salida. A priori es por 'motivos personales y voluntad propia', aunque el evidente trasfondo de un despido no se le escapa a nadie. El directivo ha comentado en Linkedin que: "Ayer, después de 37 años, decidí dejar la Volkswagen Group", una clara referencia a por dónde han ido los tiros de su salida.

Wayne Griffiths / Linkedin

"Entré por primera vez como un estudiante de 21 años en Audi AG y salí ayer como CEO de Seat S.A. y Cupra. Ha sido un viaje increíble, con demasiados momentos destacados para mencionarlos. Pero lo más importante para mí son las personas fantásticas que conocí y con las que trabajé en el camino, y me gustaría agradecerles a todos por su amistad y lealtad. Solo quería que todos supieran que estoy feliz y en mejor forma que nunca y espero con ansias a dónde me llevará mi destino. Como dijo mi héroe David Bowie: "No sé a dónde voy a ir desde aquí, pero te prometo que no será aburrido"", ha prometido Wayne Griffiths. Sea desde su casa en Sitges o desde su piso en el ensanche barcelonés, seguirá vinculado con una ciudad que le tiene "enamorado". Un "Amigos para siempre" preside su mensaje de despedida.