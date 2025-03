El 15 de enero de 2007, un chaval de nueve años, Luis Olivares, fallecía tras no poder superar una leucemia diagnosticada años atrás. Antes de fallecer le susurró a su padre, Andrés, que dedicara su vida a ayudar a los demás. Tres años más tarde, el padre de Luis cumplió su deseo y creó la Fundación Olivares, que tiene su sede muy cerca del Hospital Materno Infantil de Málaga. Allí, junto a un grupo de voluntarios, realiza una intensa labor terapéutica, psicológica y asistencial, no solo a los niños enfermos de cáncer, sino también a sus familiares, porque durante la enfermedad de su hijo, Andrés se dio cuenta en esas interminable jornadas en el hospital que su hijo estaba bien cuidado pero que los familiares que sufrían viendo a sus hijos enfermos no lo estaban tanto.

En estos casi quince años de existencia, Andrés y el resto de voluntarios de la Fundación siguen empeñados en compartir su experiencia por universidades y colegios, donde imparten charlas para dar a conocer esta enfermedad y ayudar a enfrentarse a ella. Han ampliado horizontes y también se ocupan de niños y jóvenes de 0 a 21 años con patologías crónicas graves.

En sus múltiples contactos con los medios de comunicación en todos estos años, Andrés Olivares cuenta que los niños que están en el hospital son «sus grandes maestros de vida», y que su hijo Luis le enseñó a amar desde la incondicionalidad. Le enseñó tanto, dice, que le «enseñó a volar». confesando que siempre quiso ser piloto, y después de tanto tiempo ha conseguido volar, pero de otra manera. Andrés asegura que nadie está preparado para la marcha de un hijo, pero el cáncer infantil es una realidad. «Está ahí». Él salió del miedo y empezó a vivir desde el amor, asegura. Cuando uno pierde a un hijo es inevitable preguntarse «por qué sucede», aunque para Andrés la pregunta es «para qué».

Cada día, Andrés Olivares se transforma en un niño como los que están hospitalizados. Baila, toca la guitarra, se tira al suelo, juega, sonríe... «Me gustaría explicar lo que vivo cada día en la planta de oncología, pero la vida no es para pensarla, es para vivirla». Es contundente y continúa: «El mejor momento de tu vida es ahora».

La Fundación Olivares tiene como misión conseguir que los niños y niñas enfermos de cáncer sigan siendo, simplemente, niños y niñas.

En el año 2024, un total de 269 familias han sido atendidas por la fundación (188 con pacientes onco-hematológicos, 51 con pacientes que requieren cuidados médicos complejos y 30 más con otras patologías). En total, en estos casi quince años de existencia La Fundación ha trabajado con un total de 740 familias.

Con un equipo de trabajo compuesto por profesionales de diferentes disciplinas (psicólogos, logopedas, trabajadores sociales, fisioterapeutas, nutricionistas, etc), la Fundación Olivares cuenta a fecha de hoy con cerca de 150 voluntarios que intentan hacer realidad la idea que Luis le contó a su padre antes de morir, hace ya más de 18 años.