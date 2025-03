La compañía de armamento Rheinmetall prevé ampliar la plantilla de una de sus dos fábricas de Cáceres de 360 a 600 empleados

La compañía armamentística alemana Rheinmetall prevé ampliar de forma significativa a lo largo de los próximos meses la cifra de trabajadores que integran la plantilla de su fábrica de Navalmoral de la Mata, en Cáceres. "El 2025 lo quieren terminar con 600 puestos de trabajo", confirmó ayer el alcalde moralo, Enrique Hueso, al Periódico de Extremadura . La factoría, una de las dos con las que cuenta esta multinacional del sector de la defensa en la región (la otra se ubica en la localidad cacereña de El Gordo), cuenta a día de hoy con 360 empleados que operan repartidos en tres turnos, "de los cuales el 80% es indefinido". Además, alrededor "del 90%" de ellos "es de Navalmoral y su comarca", puntualizó Hueso, quien subrayó igualmente que este incremento de plantilla tendrá "una repercusión muy importante", en términos de creación de puestos de trabajo indirectos en la zona.

La fábrica arrancó su actividad hace unas cuatro décadas, para centrarse en la producción de componentes metálicos para sistemas de artillería, navales y de aviación. Estas instalaciones fueron dos de las siete ubicadas en diferentes puntos de España que en 2023 entraron en la operación de compra de Expal (Explosivos Alaveses) Systems por parte de Rheinmetall, una adquisición que rondó los 1.200 millones de euros. A partir de ese momento, la firma española siguió operando como Rheinmetall Expal Munitions, SAU.

Proveedor de la OTAN

De este modo, la compañía reforzaba "su posición como uno de los principales proveedores de las fuerzas de la OTAN, además de aumentar sus propias capacidades de producción, en particular, en las áreas de la munición de artillería, de morteros y de calibre medio», se comunicó entonces.

Como ha sucedido con el resto de principales referentes europeos del sector de la defensa, el valor de Rheinmetall se ha disparado en Bolsa en los últimos días ante la perspectiva de un ‘boom’ del gasto público militar. No obstante, puntualizó el alcalde de Navalmoral de la Mata, los planes de ampliación de esta fábrica son anteriores a la apuesta de los países de la UE por rearmarse frente a Rusia tras el giro dado por el presidente Donald Trump a la política de EEUU en torno a Ucrania.

En la otra fábrica de Rheinmetall en la región, la de El Gordo, trabajan alrededor de 200 empleados

A futuro, Hueso se mostró confiado en que el impulso que se quiere dar al gasto militar redunde en beneficio de esta localidad. "Europa se tiene que defender, por desgracia, y se ha llegado a un acuerdo de inversión tanto a nivel europeo como en España. ¿Qué es lo que esperamos? Pues, evidentemente, la ampliación de esta industria metalúrgica", aseveró. Una industria, afirmó, con la que "convivimos" desde "los años 80 sin ningún tipo de problema".

Actividad 'confidencial'

En la otra fábrica extremeña de Rheinmetall, la de El Gordo (población con 369 habitantes a fecha de enero de 2024, según el INE), trabajan en torno a doscientos empleados más. De la actividad que se desarrolla en estas dos instalaciones es complicado tener muchos detalles. "Los trabajadores no cuentan gran cosa, son muy conscientes de que, lo que se hace allí, no se dice", explicó Ricardo Salaya, secretario general de UGT FICA (Federación de Industria, Construcción y Agro) Extremadura.

Salaya confió igualmente en que el aumento de la inversión en defensa sea también una oportunidad para hacer crecer el tejido industrial en esta zona de la región. "Me esfuerzo mucho por no poner reparo alguno a ningún sector, porque entiendo que no defiendo al sector, defiendo a sus trabajadores y derechos laborales", arguyó. Además, añadió, "el efecto de arrastre en derechos laborales que tiene la industrialización" para el resto de actividades «es poderosísimo y es algo que a Extremadura le hace mucha falta".

Mejora de beneficios en 2024

Rheinmetall cerró el ejercicio 2024 con un beneficio neto atribuido de 717 millones de euros, lo que representa una mejora del 36% respecto del resultado anotado el año anterior, según informó la empresa el pasado miércoles en un comunicado en el que anticipó "una era de rearme" en Europa.

Un operario de Rheinmetall trabaja en una factoría del grupo. / EFE

Las ventas de la compañía armamentística ascendieron a 9.751 millones de euros, un 35,9% por encima de los ingresos contabilizados en 2023, gracias al crecimiento del negocio de defensa, que ya representa alrededor del 80% del total.

En concreto, el segmento de vehículos facturó 3.790 millones de euros, un 45,2% más que un año antes, mientras que la división de armas y municiones creció un 58,5%, hasta 2.783 millones, y el área de electrónica un 31%, hasta 1.726 millones. De su lado, el negocio de sistemas eléctricos facturó 2.038 millones, un 2,2% menos.

La Junta de Extremadura tiene constancia de dos proyectos con 8,3 millones de inversión

“Nos consta un proyecto de ampliación en la fábrica de Navalmoral con resolución de incentivos regionales con una inversión subvencionable de 8.047.329 euros y una subvención concedida del 18%" (1.448.519,22 euros), que "creará 10 nuevos empleos”, se informa desde la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura. Esta iniciativa está “en fase de ejecución”.

Igualmente, la Junta también conoce otro proyecto de ampliación de la fábrica en El Gordo de Rheinmetall con resolución de incentivos autonómicos con una inversión subvencionable de 277.564,75 euros y una ayuda concedida del 25% (69.390 euros), ya en fase de liquidación.