Montero calcula que adaptar el IRPF al nuevo salario mínimo restaría hasta 2.000 millones al fisco

Corregir el impuesto sobre la renta, para evitar que el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), de 1.184 euros al mes, empiece a tributar restaría a las arcas públicas entre 1.700 y 2.000 millones de euros. Así lo ha explicado este viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha dado explicaciones públicas, por primera vez, sobre la decisión de su departamento de hacer tributar el SMI a partir de ahora, después de la brecha abierta en el Gobierno de coalición por el rechazo mostrado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"El 80% de los trabajadores con salario mínimo no va a tener que hacer contribución alguna" María Jesús Montero — Vicepresidenta primera y ministra de Hacienda

Después de que el SMI haya alcanzado la referencia del 60% de salario medio, Montero ha defendido el criterio de que el salario mínimo se vaya incorporando "de forma progresiva" a la obligación de tributar en el impuesto sobre la renta. Por ello, la titular de Hacienda mantiene su criterio de dejar de adecuar, a partir de ahora, el IRPF a las nuevas cuantías del salario medio.

El Consejo de Ministros ha aprobado este mismo martes una subida del SMI de 50 euros al mes, hasta los 1.184 euros. El incremento supone 700 euros más al año (hay 14 pagas), hasta una cuantía anual de 16.576 euros

Según lo cálculos de Hacienda, con la regulación vigente del IRPF, solo quedarán obligados a declarar el 20% de los perceptores del salario mínimo, por una cuantía de hasta 300 euros. Esta cantidad representa un tipo efectivo del 1,6% (sobre la cuantía anual del SMI, de 16.576 euros), según ha resaltado Montero, para enfatizar el carácter "progresivo" y paulatino de la incorporación del SMI a la obligación de tributar a partir de ahora.

"No tengo duda de que Yolanda Díaz habrá leído el informe de los expertos, de la A a la Z" María Jesús Montero — Vicepresidenta primera y ministra de Hacienda

Según ha explicado la vicepresidenta, este 20% de perceptores del SMI que sí tendrá que tributar se corresponde con contribuyentes solteros sin cargas familiares. "El 80% no va a tener que hacer contribución alguna", ha dicho. Para los contribuyentes con un hijo menor a cargo, la cuota resultante es de 0 euros. Si el hijo tiene más de tres años, resulta una cuota de 99,5 euros, según los cálculos facilitados por Hacienda.

Pérdida recaudatoria

En años anteriores, al mismo tiempo que el Gobierno aprobaba una subida del SMI, el ministerio de Hacienda corregía los parámetros del impuesto (obligación de retener, deducción por rentas y obligación de declarar) para evitar que el salario mínimo tuviera que tributar.

Ello, según Montero, ha consolidado una rebaja fiscal de 5.000 millones de euros al año para los contribuyentes de rentas bajas y medias. Según los cálculos de la vicepresidenta, volver a hacer este tipo de ajustes este año restaría entre 1.700 y 2.000 millones de recaudación, pues -tal como ha explicado- este tipo de cambios no solo afecta al tramo inferior de la renta, sino que traslada sus efectos a contribuyentes de mayor nivel de ingresos, por la propia estructura del impuesto.

El informe de los expertos

En una rueda de prensa, en Sevilla, Montero se ha esforzado en "hacer pedagogía" a favor de que siga subiendo el salario mínimo interprofesional (SMI) y de que este empiece a asumir el "deber" de contribuir a financiar el estado de bienestar. "Es bueno, es de izquierdas, es progresista que el SMI sea digno, que tenga perspectiva de seguir subiendo y que participe de derechos y obligaciones", ha dicho la vicepresidenta primera, que ha cargado contra quienes practican "el populismo fiscal" y "el vaciamiento fiscal", en una alusión directa contra el PP y velada, contra Yolanda Díaz.

Tomando como punto de partida el informe de los expertos del SMI -que fue entregado a la vicepresidenta Díaz el pasado 9 de enero- Montero ha explicado que los cálculos de ese documento para subir el salario mínimo a 1.184 euros se hicieron tomando en cuenta que, para algunos contribuyentes, ese SMI iba a tener que tributar en el IRPF. También, teniendo en cuenta que la cuantía del SMI iba a tener que cotizar a la Seguridad Social, "aunque eso nadie lo pone en duda", ha hecho notar. "Todo esto ya estaba contemplado en el informe", ha dicho Montero, antes de añadir: "No tengo ninguna duda de que Yolanda Díaz habrá leído ese informe de la A a la Z".

"Es mentira que el Estado vaya a recaudar más" (si no adecúa el IRPF al SMI), ha dicho Montero, para salir al paso de las críticas del PP. "Los salarios de 1.184 euros ya tributaban el año pasado y nadie pensó que nuestro sistema no era justo. Lo que el Gobierno quiere impedir es que se deje de recaudar [hasta 2.000 millones]. Nosotros no estamos subiendo impuestos. Qué menos, que los progresistas de este país expliquemos por qué la tributación es imprescindible para garantizar el estado de bienestar, precisamente para quienes cobran el SMI", ha rematado la titular de Hacienda.