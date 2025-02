La UE advierte a Trump de que reaccionará ante los "injustificados" aranceles a las importaciones de acero y aluminio

La Unión Europea responderá a los aranceles de un 25% sobre las importaciones de acero y aluminio que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció y que el bloque considera "injustificados", ha anunciado la Comisión Europea a través de un comunicado.

En un comunicado que Bruselas ha emitido a primera hora del lunes, el ejecutivo comunitario reconoce que no ha recibido ninguna notificación oficial. Ha vuelto a insistir también en que no responde a "anuncios sin detalles ni clarificaciones por escrito". Pero ha denunciado también que "no ve justificación" en imponer aranceles y "reaccionará para proteger los intereses de los negocios, los trabajadores y los consumidores europeos".

En línea con los mensajes de las últimas semanas, Bruselas ha vuelto a insistir en que imponer aranceles sería "contrario a la ley y económicamente contraproducente", dado el nivel de integración de las cadenas de producción entre Estados Unidos y la UE. Según los cálculos de la Comisión, el intercambio diario entre ambos socios es de 4.200 millones de euros.

Impuestos

Pero Bruselas ha ido un paso más en su comunicado apuntando a las sensibilidades del presidente de EEUU. Si "aranceles", según el propio Trump, "es la palabra más maravillosa del diccionario", una de las que menos le gusta escuchar es "impuestos". "Los aranceles son básicamente impuestos", ha advertido la Comisión, para añadir: "Imponiendo aranceles, EEUU estaría aumentando los impuestos a sus propios ciudadanos, incrementando el coste de producción para los negocios, y alimentando la inflación".

La Unión Europea tiene un ligero superávit comercial con Estados Unidos, lo que la hace un objetivo seguro para la política arancelaria de Trump. El presidente ha llegado a calificar al bloque de "atrocidad" y amenaza desde hace meses con imponer aranceles. Bruselas se empezó a preparar incluso antes de saber que sería el republicano quien se sentara en el Despacho Oval.

La Comisión Europea puso en marcha un equipo de trabajo que evaluaba todos los posibles escenarios, sus consecuencias, y cómo responder. También los gobiernos de los veintisiete tienen sus propios planes de contingencia, conscientes de que el nivel de exposición no es el mismo para todos, según explicaba una alta fuente diplomática.

Precedente

No es la primera vez que la Unión se enfrenta a un escenario similar. Durante su primer mandato, Trump impuso aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% al aluminio. La UE respondió con represalias que afectaron a productos emblemáticos de Estados Unidos como el bourbon, las motos Harley Davidson, o los vaqueros Levi’s.

La disputa no llegó a resolverse, ni siquiera durante la presidenta de Joe Biden pero en un intento de apaciguar la tensión, llegaron a un acuerdo por el que la UE se comprometía a incrementar las importaciones de gas natural licuado. La energía, otra vez, vuelve a estar sobre la mesa como moneda de cambio.

Hasta ahora, la amenaza de aranceles era eso, una amenaza. En las próximas horas, se convertirá en una realidad. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aseguró la pasada semana la UE "estaba lista". Von der Leyen dijo que cuando la UE fuera el blanco de aranceles "de manera injusta o arbitraria", la Unión respondería con firmeza.

Pero además del acero y el aluminio, el presidente de Estados Unidos ha dicho que impondrá también aranceles a las importaciones de todos los países que graven los productos estadounidenses. Esto supone una escalada sin precedentes y abre la puerta a una guerra comercial a escala global.