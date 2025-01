Yolanda Díaz defiende que ArcelorMittal sea declarada una "empresa estratégica" con participación pública

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, defendió esta mañana en su visita a Asturias que ArcelorMittal debe ser declarada como “empresa estratégica” y, por tanto, con participación de lo público “no solo en los recursos, sino en el diseño y la voluntad de políticas públicas de la misma”. Eso, aseguró, “sería dar tranquilidad a Asturias, a muchas familias trabajadoras, pero también es dar tranquilidad al país, que necesita de la producción de Arcelor”.

Díaz describió a Asturias como una “comunidad clave para el país” y como “el pulmón industrial de España”, a pesar de que aún queda “mucho por hacer” en tareas de reindustrialización, de mantenimiento de puestos de trabajo y, sobre todo, de no pérdida de puestos de trabajo industriales.

La líder de Sumar insistió en que España necesita una política industrial que pase por redefinir los sectores estratégicos y “reconfigurar la SEPI” para “transformarla en una verdadera agencia de política pública industrial moderna que no dependa del Ministerio de Hacienda”. “Lo público sirve para redefinir sectores industriales y para mantener puestos de trabajo”, reiteró.

Por otra parte, Díaz, que arrancó su intensa jornada en Asturias con una reunión con el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, anunció su intención de llevar “con carácter inmediato” el debate sobre la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media semanales al Congreso de los Diputados. Una medida que en la región beneficiaría a casi 200.000 personas trabajadoras, pero que está siendo muy cuestionada por los empresarios. La patronal FADE ha advertido de que la región será una de las más perjudicadas.

Menor es el impacto del preacuerdo para subir el salario mínimo 50 euros al mes.

Ante preguntas de los medios de comunicación, la ministra de Trabajo valoró la rectificación del Partido Popular respecto al decreto ónmibus pidiendo a los populares explicaciones sobre su no inicial a la propuesta. Díaz afirmó que esta postura puso en riesgo a once millones y medio de pensionistas y defendió que “no todo vale en política”. “Estaban agitando, recogiendo firmas en las calles. La política es demasiado seria. Desde la diferencia sana desde luego creo que el PP es una oposición muy poco útil para el país. Estamos ante una oposición destructiva”, lamentó.