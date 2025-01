Sareb fracasa en su primer plan para construir viviendas destinadas a alquiler asequible

Sareb culmina con un fracaso la primera fase de su Plan Viena, el programa de colaboración público-privada con el que pretende construir hasta 15.000 viviendas destinadas al alquiler asequible. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, popularmente conocido como el 'banco malo', no ha logrado recibir ofertas en su primera licitación, según ha podido confirmar ACTIVOS, el vertical económico de Prensa Ibérica de dos fuentes implicadas en el proceso e independientes. Según fuentes empresariales consultadas, el plan "no era atractivo" ni rentable para los inversores.

El 'banco malo' sacó a concurso, con el asesoramiento de PwC, los pliegos para la promoción de hasta 3.770 pisos en suelos propiedad de la entidad en diferentes comunidades autónomas, una prueba piloto que estaba llamada a replicarse. Finalmente, esta licitación, cuyo plazo para recibir ofertas culminó este lunes 20 de enero, se ha saldado sin ofertas, declarándose desierto. Las principales promotoras a inversores presentes en este tipo de proyectos descartaron participar porque "no salían los números", según apuntan hasta cinco compañías diferentes consultadas por este periódico.

Esto se produce en un contexto convulso en Sareb, después del anuncio de la semana pasada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que todas las viviendas propiedad de la empresa pública pasarán a manos de la nueva Empresa Pública de Vivienda (actual Sepes). En total, según las cifras ofrecidas por Moncloa, el monto total asciende hasta 40.000 inmuebles, aunque 13.000 pasarán de forma inmediata y otras 17.000 en los próximos meses, según confirmó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Estas primeras 3.770 viviendas que iban a desarrollarse en la modalidad de derecho de superficie contaban con financiación asegurada del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El objetivo era ceder durante 75 años suelos de Sareb a inversores privados, que se encargarían de la construcción y posterior gestión del alquiler, obteniendo su retorno de las rentas que percibiesen una vez los edificios estuviesen ocupados por vecinos. En ese momento o, incluso, antes, la titularidad de los terrenos pasaría a la nueva Empresa Pública de Vivienda.

Todas las administraciones fracasan

El fracaso de Sareb en su primer plan de colaboración público-privada no es una anomalía. Numerosas administraciones públicas, principalmente ayuntamientos y comunidades autónomas, han lanzado programas similares también sin éxito. Recientemente, la segunda fase del Plan Vive de la Comunidad Valenciana logró sacar adelante solo la promoción de 169 pisos de los 721 que se propuso, después de que en la primera tuviese que volver a licitarla al no recibir ofertas en primera instancia. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han logrado 'salvar' en varias ocasiones sus diferentes programas, aunque en alguno no han recibido ofertas o muy pocas, algo que le ha sucedido también al Ayuntamiento de Barcelona y su área metropolitana.