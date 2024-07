Usar la piscina si tienes una plaza de garaje en el edificio: estos son tus derechos

Cuando llega el verano y las altas temperaturas la mayoría de personas buscamos refugio en playas, piscinas o espacios ajardinados para descansar del calore extremo. La estampa de una apacible tarde junto a la piscina es tentadoras para todos, especialmente para quienes disfrutan de una en su propia urbanización.

Sin embargo, surge una importante pregunta: las personas que tienen la propiedad de una plaza de garaje en un edificio con piscina, ¿tienen derecho a utilizar las instalaciones comunitarias del edificio?

Se trata de un tema que genera bastante polémica, especialmente en las comunidades de vecinos, y que ha sido objeto de debate en distintos condominios. La cuestión, aunque pueda parecer una frivolidad no es para menos, y es que ha llegado a llevarse incluso la Tribunal Supremo.

En una sentencia reciente el Tribunal Supremo estableció un precedente legal para resolver si los propietarios de plazas de garaje en un edificio tienen derecho o no al uso de la piscina.

La lógica de la decisión del alto tribunal es la siguiente: la piscina es un elemento común destinado al disfrute de los residentes del edificoi, y no mejora ni está relacionada con el uso de la plaza de garaje. Por lo que no, a priori, los propietarios de una plaza de garaje o un trastero no tienen derecho a acceder a la piscina.

Las razones que aportan los jueces son que la piscina no es necesaria para el correcto uso y mantenimiento de la plaza de garaje, de tal forma que los propietarios de esta tan solo disponen del espacio para el estacionamiento y no son residentes del edificio.

Desde la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y el artículo 396 del Código Civil se proporciona un marco legal claro sobre el uso de elementos comunes en este tipo de propiedades compartidas. Según estos artículos, los elementos comunes están destinados a mejorar el uso y disfrute de las propiedades privativas como pisos o locales.

En este sentido, la piscina como elemento común se destina al disfrute de los propietarios de viviendas y no tiene relación con el uso de un aplaza de garaje.

Esta es la excepción: cuando el propietario de la plaza de garaje sí puede usar la piscina

Por suerte, existe una excepción: los estatutos de cada comunidad de propietarios pueden incluir disposiciones específicas que permitan a los propietarios de plazas de garaje de utilizar la piscina.

Si en los estatutos de la comunidad de propietarios se contempla esta posibilidad, entonces estos propietarios tendrán derecho a usar la piscina. En este sentido, la junta de propietarios puede decidir, mediante un acuerdo cuando se permite que los propietarios de la plaza de garaje usen de la piscina aunque para que esta modificación sea válida se suele requerir una mayoría simple en la votación.

En esta cuestión también es siempre importante el tema de los gastos comunes: en muchas comunidades, los gastos de mantenimiento de la piscina y otras áreas comunes están separados de los del garaje. Por esta razón, que los propietarios de las plazas de garaje solo contribuyen al mantenimiento de estas, es que tampoco tienen derecho sobre las piscina.

No obstante, si la cuota que pagara el propietario de la plaza también incluyera el mantenimiento de la piscina, este sería un argumento a favor para poder utilizarla.