Ferrovial negocia 56 veces más acciones en la bolsa española que en la de Estados Unidos

Las acciones de Ferrovial en Estados Unidos no acaban de despegar. Dos meses después de su debut bursátil en el Nasdaq (41 días efectivos de negociación), los títulos de la empresa de construcción e infraestructuras se han negociado un 98% menos en ese mercado que en la bolsa española. O, lo que es lo mismo, en Bolsas y Mercados Españolas (BME) se transaccionan un 5.508% (56 veces) más de acciones que en Norteamérica.

En total, según los datos disponibles en las principales plataformas de inversión, desde el mencionado 9 de mayo, fecha del debut bursátil en Estados Unidos, el volumen de negociación ha superado los 62,5 millones de acciones en España, frente a las 1,12 millones que se compraron y vendieron en el Nasdaq y las apenas 173.642 en Euronext Ámsterdam. En este último, Ferrovial realizó el toque de campana como paso previo a saltar el charco. Fuentes próximas a la empresa consideran que la baja negociación de las acciones en Estados Unidos está "en línea con lo esperado".

El principal argumento que esgrimió la empresa presidida por Rafael del Pino y liderada por Ignacio Madridejos para trasladar su sede a Países Bajos fue que desde este país era más sencillo debutar en Estados Unidos, un mercado clave para la compañía desde el punto de vista de su negocio. La compañía había detectado interés de inversores institucionales norteamericanos que querían participar en el accionariado, pero no podían hacerlo al ser de fuera de Estados Unidos, requisito que esta debía cumplir, no solo a través de productos financieros.

En aquel entonces, desde el Gobierno no se vio con buenos ojos el traslado, detrás del que creían que había una motivación fiscal. Finalmente, no fue así: Ferrovial pagó en España 305 millones de euros en impuestos, en 2023, frente a los 282 millones satisfechos el año anterior. Además, un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) certificó que era más sencillo para la compañía saltar a la bolsa estadounidense siendo una empresa holandesa, "al existir precedentes de compañías que han transitado el proceso de la cotización directa", que con sede en España, donde el regulador reconoció que puede ser menos "breve y simple" al no haberse hecho nunca.

El mercado, en todo momento, ha respaldado a Ferrovial en su cambio de sede y debut en Estados Unidos. Desde el anuncio, a finales de febrero de 2023, la acción en la bolsa española se ha revalorizado alrededor de un 50%, además de los dividendos repartidos en el periodo, que se descuentan del precio. En el mismo periodo, el Ibex-35, a pesar de registrar una de las mejores rachas alcistas de los últimos años, solamente ha subido un 19%.

Ferrovial promete 1.700 millones en dividendos a sus inversores

En el Capital Markets Day, celebrado en febrero en Nueva York, Ferrovial presentó ante inversores norteamericanos las principales magnitudes de la compañía. En este evento, el equipo directivo de la compañía adelantó que esperan, entre 2024 y 2026, recibir 2.200 millones de euros de sus infraestructuras a nivel mundial, que le permitirá repartir vía dividendo hasta 1.700 millones a sus accionistas. Este será el primer punto que se incluirá en el plan estratégico que está desarrollando la empresa y que será presentado próximamente. El actual termina a finales de este mismo año y se inició en 2020. El resto de detalles, por el momento, no se conocen.