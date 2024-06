La subida de la electricidad augura la bajada del IVA de la factura del 21% al 10% a partir de julio

El IVA que aplica al recibo de la luz volverá a bajar al 10%, desde el 21% en el que ha estado instalado en los últimos tres meses, si se mantiene la tendencia actual. Al contrario de lo que ocurrió en marzo, cuando el gravamen se elevó a su tipo máximo por la caída de los precios de la electricidad en el mercado mayorista hasta los 20 euros, el ascenso del precio medio del megavatio-hora (MWh) en los últimos días hasta más del doble de esa cifra anticipa la vuelta del tipo reducido.

La decisión del Gobierno de aplicar durante todo 2024 un IVA rebajado al 10% sobre el recibo de la luz está condicionada a que el precio del megavatio-hora en el mercado mayorista se sitúe por encima de 45 euros. Y eso es lo que es muy probable que ocurra este mes de junio, después de que durante los primeros doce días el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista que publica el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) alcance los 53 euros por MWh y con una previsión para la última semana del mes de 55 euros por MWh.

"Tendría que llover mucho, pero mucho, mucho, de manera continuada. Y venir viento otra vez, como en invierno, pero no es invierno, así que no se va a dar. En horas solares sí pueden bajar mucho los precios, pero todavía no hay potencia suficiente para hundirlos porque aunque la demanda todavía no es muy alta (no hace tanto calor), las exportaciones tienen el mismo efecto", explica el experto en energía, Francisco Valverde.

Eso no quiere decir que "puntualmente" los fines de semana "se volverá al esquema del bajón de precios", según Valverde. De hecho, es lo que ocurrirá este próximo fin de semana, cuando se prevén precios cero y negativos durante las horas centrales del día, que es cuando más generación solar hay. Pero "aunque hubiera mucho sol y precios negativos durante las horas solares" "no sería suficiente" para bajar la media mensual del umbral de 45 euros porque el resto de las horas el precio "ronda los 100 euros". El motivo es la falta de viento y el encarecimiento del agua típico de esta época del año (hay mucha agua embalsada, pero ninguna urgencia por darle salida que es lo que ocurre cuando llueve mucho y abarata su coste), que es lo que suele hundir los precios en primavera.

Esto se traduce en una factura de la luz en julio que será un 8,6% más alta que la de abril para un consumidor con un consumo de 190 kilovatios-hora al mes a un precio fijo de 0,14 euros por kilovatio-hora y muy similar a la de enero, cuando el IVA también estaba al 10%, según la consultora Selectra. Además de la bajada del IVA, en julio subirán el impuesto especial sobre la electricidad del 3,8% actual al 5,11% y el impuesto sobre el valor de la producción subirá del 5,11% al 7%.

El cambio afectará a los 28 millones de pequeños consumidores que hay en España, tanto a aquellos con tarifa libre (19,6 millones) como a quienes tengan tarifa regulada, conocida como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor o PVPC (8,5 millones). Mientras que 1,6 millones de beneficiarios del bono social eléctrico mantendrán un IVA del 10% durante todo el año, sea cual sea el precio de la electricidad durante el periodo.

Tipo reducido el resto del año

Desde su primera intervención, en julio de 2021, el Ejecutivo estableció como condición para rebajar el IVA de las facturas de la luz que el precio de la electricidad "en el mes natural anterior al del último día del periodo de facturación" estuviera por encima de los 45 euros por MWh, al entender esa cifra como un precio 'normal' frente a la espiral alcista de los últimos tres años. Pero en marzo, abril y mayo la media mensual fue de 20,28 euros, 13,67 euros y 30,14 euros, respectivamente, lo que ha llevado a que el IVA se mantuviera en el 21% entre abril y junio.

A partir de julio el mercado de futuros prevé un precio medio mensual ente los 75 y los 81 euros por megavatio-hora. Valverde cree que es difícil hacer predicciones con tanta antelación sobre la base del mercado de futuros (donde los 'traders' compran electricidad que se entrega en un periodo distinto y que serviría de reflejo del coste de la electricidad en ese periodo) porque los precios suelen "están inflados", según Valverde. "Un mes antes de la fecha de despacho los precios se van afinando más, pero antes el mercado es muy mentiroso porque apenas hay volumen", explica. No obstante, coincide en que "en lo que queda de año será complicado bajar de los 45 euros" que llevarían a subir el IVA de nuevo al 21%, salvo que "en algún mes otoñal haga mucho viento, pero será complicado".