BBVA señala que la aprobación de la OPA "ya está en marcha" y confía en que el Gobierno aprecie la operación

BBVA ha señalado que el proceso para aprobar la OPA de carácter hostil sobre Sabadell "ya está en marcha" y ha confiado en que el Ministerio de Economía apreciará finalmente las "bondades" de la operación, según ha señalado un portavoz del banco en respuesta a preguntas formuladas por Europa Press. "El proceso de aprobación de la OPA ya está en marcha y una vez recibidas las aprobaciones, los accionistas tendrán la oportunidad de decidir si aceptan la oferta", ha señalado, recordando así que el pasado viernes remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la solicitud de autorización de la OPA. Según los tiempos que marca la ley, la CNMV dispone ahora de un plazo de siete días hábiles, a contar desde la notificación de la entrega del folleto, para admitir a trámite esta solicitud.

Se trata de la primera autorización que BBVA ha presentado, dando inicio así al calendario para lanzar la OPA no amistosa. La operación también requiere del visto bueno del Banco Central Europeo (BCE) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Además, de acuerdo con el documento presentado ante el supervisor financiero, BBVA notificará la concentración económica resultante de la oferta a las autoridades de defensa de la competencia en Francia y Marruecos, por las oficinas que Sabadell tiene en París y Casablanca. No obstante, la oferta no ha quedado sujeta a la condición de obtención de sus autorizaciones.

Asimismo, la OPA requiere de la autorización del BCE para el control de las filiales en el extranjero de Sabadell: TSB, en Reino Unido; las filiales en México; dos filiales en Bahamas, y una en Cuba. También necesita el visto bueno de la CNMV para adquirir el control indirecto de Sabadell Securities USA, un 'broker dealer' filial de Sabadell en Estados Unidos; así como del Banco Central de Marruecos en relación con el control indirecto en la sucursal que Sabadell tiene en Casablanca. "Si la oferta tiene éxito significa que ha sido aprobada por múltiples supervisores y ha sido ampliamente aceptada y apoyada por cientos de miles de inversores y accionistas, en su mayoría ciudadanos españoles", ha continuado.

Tras este proceso de OPA, en último término intervendría ya el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que "tendrá voz" sobre la fusión. "Estamos plenamente seguros de que apreciará las bondades de la transacción, ya que generará una mejor entidad para todos los grupos de interés", ha concluido BBVA.