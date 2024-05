Garamendi (CEOE) rechaza "de plano" las palabras "fuera de tono" de Milei contra Sánchez y su mujer

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado su rechazo "de plano" a las declaraciones "fuera de tono" que ha realizado este fin de semana en Madrid el presidente argentino, Javier Milei, contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez. "Nosotros rechazamos profundamente unas declaraciones fuera de tono, no en un mensaje diplomático, que es el que se tiene que tener entre dos países amigos, contra el presidente del Gobierno y contra la mujer del presidente. No es el sitio ni el lugar, no es lo que se pide a dos países hermanos", ha señalado Garamendi en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press.

Para el líder de la CEOE, "no tiene absolutamente ningún sentido que se ataque" al presidente del Gobierno español y además hacerlo en España.

Garamendi ha recordado que los empresarios españoles tienen intereses "muy grandes" en Argentina, con una inversión de 18.000 millones de euros que les convierte en el principal inversor europeo y el segundo a nivel mundial.

"Es muy importante, y es algo que parece que últimamente falla y falta, la lealtad institucional", ha resaltado también Garamendi al ser preguntado por las declaraciones de Milei en un acto organizado por Vox.

UNA REUNIÓN PROFESIONAL EN LA QUE SE HABLÓ DE ECONOMÍA

Milei aprovechó además su visita a España para reunirse el sábado con un grupo de empresarios españoles y con el presidente de la patronal, que ha señalado que esta clase de encuentros son habituales y de carácter profesional.

"Son habituales estas reuniones con presidentes iberoamericanos que hacen escala en España. Hicimos lo mismo el día anterior con el presidente de Ecuador. La embajada argentina invitó a los representantes de las empresas e invitó a la CEOE. Fue una reunión absolutamente económica y de interés y el presidente argentino planteó qué se podía hacer para ir mejorando. Fue una reunión profesional. No fue más que eso. Se habló de economía y las empresas plantearon sus problemas", ha explicado Garamendi al respecto.

El líder de la patronal española ha afirmado además que los empresarios llevan cinco años diciendo que "no les gusta la radicalidad ni la extrema radicalidad". "No vamos a entrar en campaña electoral (...) Desde hace años pedimos moderación, tranquilidad. Cada vez que hay un mitin oímos palabras gruesas que no ayudan a la convivencia", ha comentado sobre la situación política.