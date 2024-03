El 92% de los fijos discontinuos estuvo activo durante el último trimestre de 2023, según Trabajo

El 92% de los trabajadores empleados con un contrato fijo discontinuo durante el cuarto trimestre del 2023 estuvieron activos durante la mayor parte del trimestre, mientras que el 8% restante permaneció inactivo. En dicho periodo estuvieron ocupados un total de 651.500 fijos discontinuos, de los que 55.300 permanecieron 'en la reserva' y a la espera de llamamiento por parte de las empresas. Estos son los datos que ha hecho públicos la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este martes en el Senado, a preguntas de la bancada del PP. Datos que ha citado provenientes del INE.

La figura del fijo discontinuo es una de las fórmulas contractuales aupadas por la última reforma laboral para sustituir, en parte, los contratos temporales. Este tipo de contratos consisten en un compromiso indefinido pero intermitente entre un trabajador y la empresa. El empleado permanece en activo, como un indefinido ordinario, durante parte del año cuando la dirección tiene actividad y le precisa. Y cuando esa actividad disminuye, ese fijo discontinuo es dado de baja a la Seguridad Social, pero mantiene un vínculo contractual con la empresa.

No cobra nómina de la empresa durante dicha inactividad, puede pedir la prestación por desempleo -si ha cotizado lo suficiente- y la compañía está obligada a volver a llamarle cuando vuelva a tener necesidad de más personal. Su llamamiento pasa por delante de la contratación de personal temporal y si la empresa no quiere volver a llamarlo debe despedirle y pagarle una indemnización.

Antes de la aprobación de la reforma laboral esta figura era muy residual y circunscrita a negocios como la hostelería de temporada. No obstante, en los dos últimos años ha ido creciendo y el PP ha acusado al Gobierno de coalición de estar "maquillando" los datos del paro al infraestimar el impacto de esta figura en los mismos. Según la versión de los 'populares', habría un grupo de fijos discontinuos que permanecen todos los meses en un limbo estadístico, ya que no figuran ni en la estadística de afiliados a la Seguridad Social, ni en la de parados registrados, ya que no estarían buscando otro empleo, sino aguardando a que les llame la empresa para la temporada).

Este martes los 'populares' han requerido a la vicepresidenta segunda que hiciera públicos los datos de fijos discontinuos, algo que hasta ahora el Ministerio de Trabajo ha estado rehuyendo, alegando que le es imposible depurar una cifra fehaciente. Según su argumento, son los servicios de empleo autonómicos los que recaban los datos de parados registrados y lo hacen con distintas metodologías, lo que impide, según ese mismo argumento, unificar los criterios y dar un dato depurado de cuántos fijos discontinuos van cada mes a pedir la prestación de paro porque su empresa les ha dado de baja.

La ministra de Trabajo ha incidido este martes en dicho argumento y ha citado, para dar respuesta al PP, datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de la encuesta de población activa (EPA) referentes al cuarto trimestre del 2023. Según Díaz, estos datos sí tendrían veracidad al estar avalados por la metodología del INE y sus homologaciones con el retso de estadísticas de los países de la Unión Europea.

Según ha enumerado, en el cuarto trimestre del 2023 había un total de 651.500 personas empleadas con un contrato fijos discontinuos, lo que equivale a un 3% de los 18 millones de asalariados en activo. De entre el total de fijos discontinuos, 55.300 estarían en periodo de inactividad, es decir, el 8%.

Los datos difieren de la Seguridad Social

Los datos del INE citados por Díaz difieren de los facilitados mensualmente por la Seguridad Social, en tanto que provienen de dos fuentes estadísticas diferentes. El primero es una encuesta y el segundo un registro. Según los datos recopilados por este segundo organismo, durante el cuarto trimestre del 2023 había en alta (sin contar los inactivos) un total de 936.891 fijos discontinuos.

La respuesta que ha dado Díaz, citando esta vez los datos del INE, difiere a la que dio su departamento meses atrás por escrito a otra pregunta remitida desde el PP. Y es que los conservadores llevan meses insistiendo con ese "maquillaje". Entonces, a fecha de diciembre del 2022, Trabajo afirmó que en España había un total de 1,23 millones de trabajadores con un contrato fijo discontinuo en vigor, 443.078 de los cuales permanecía ese mes sin actividad. Es decir, una proporción del 36%, sensiblemente superior al último 8%.