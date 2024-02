La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que agrupa a miles de transportistas por carretera autónomos y pymes, ha acusado este sábado al Gobierno de "abocarles al conflicto por no sentarse a escuchar", y ha llamado a refrendar y acatar esta tarde la decisión de arrancar un paro indefinido.

En un video colgado este sábado en redes sociales, el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, ha criticado la actitud del Comité Nacional del Transporte de Mercancías por Carretera (CNTC), el órgano interlocutor del sector con el Gobierno, en el que no está representada y que no respalda el paro.

"Nunca las grandes organizaciones reunieron a nadie", ha afirmado Hernández, que también ha criticado al Ejecutivo, aunque defiende en que el conflicto no pasa por el partido que esté en el Gobierno: "A mí me da igual".

Esta tarde, la plataforma ha convocado una reunión "nacional" frente al estadio Metropolitano de Madrid a las 17:00 horas para ratificar la decisión de paralizar de manera indefinida la actividad "junto con el sector primario".

Críticas a Yolanda Díaz

"Nos abocan al conflicto por no sentarse a escuchar y no tomar medidas de sentido común, se sientan con los vendidos", ha cuestionado Hernández, que se muestra especialmente crítico con unas declaraciones sobre el conflicto agrario de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y a la que se refiere como "señorita Yolanda Díaz".

"Lo dice una señorita que en su vida se ha untado sus botas en el campo más allá del paripé cuando tienen que ir a coger las bolitas de plástico a las playas gallegas", añade el presidente de esta plataforma.

Llamamiento a la ciudadanía para dar apoyo

Hernández ha insistido en el vídeo en que las decisiones que se tomen esta tarde "hay que acatarlas" y que "no debe ser un conflicto entre nosotros". Asimismo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para "ser comprensibles y apoyarnos" y a todos los pequeños autónomos de todos los sectores para que se unan al paro. "No queremos llegar a un conflicto pero nos provocan nos chulean (...) no nos dejan otra alternativa", ha añadido.

Sin el apoyos en el sector

La agrupación, que en marzo de 2022 promovió una huelga de 20 días que llegó a poner en jaque la cadena de distribución, ha dado ese paso sin las grandes organizaciones del sector. Esta semana, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que agrupa a más de 32.000 empresas de transporte y a más de 60.000 vehículos, acordó en asamblea extraordinaria no secundarlo.

Según Fenadismer, representada en el Comité Nacional del Transporte de Mercancías por Carretera, el sector "no se encuentra en la actualidad en la misma situación crítica que atravesó en marzo de 2022 como consecuencia de la brutal escalada de los precios de los combustibles en aquel momento"