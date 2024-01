Cada vez más y más gente decide pagar con tarjeta. Si bien es la clara dominadora en el ámbito 'online', en las compras de nuestro día a día cada vez gana más terreno, hasta el punto de que estudios como el realizado por UniversalPay, señalan que el 82% de los españoles usan este método a diario. Sin embargo, cuando lo hacemos siempre hay una pregunta, "¿quiere copia?". Esto es lo que hay que responder, según el Banco de España.

Riesgos de usar la tarjeta

Hacer operaciones con tarjeta de crédito tiene algunas ventajas. Entre ellas, suele ser más rápido y cómodo y, en caso de que tengamos configurado el móvil o el 'smart watch' para ello, podemos hacerlo a través de estos dispositivos, por lo que no necesitamos llevar el monedero.

Sin embargo, también conlleva un riesgo, sobre todo en las compras a través de internet, ya que pueden duplicar la tarjeta o acceder a ella a través de diferentes métodos como webs que se parecen mucho a las oficiales a una marca u organismo oficial en cuestión, donde terminamos introduciendo los datos bancarios.

¿Qué pasa si nos roban la tarjeta?

En caso de que usen nuestra tarjeta de manera fraudulenta, bien sea porque la perdemos y alguien la coge o porque nos estafen por internet, la ley indica que, si nos han robado 300 euros antes de que cancelemos la tarjeta, el banco nos tiene que dar 250. Si hemos notificado la pérdida a la entidad y se siguen realizando operaciones con posterioridad, el banco se hará cargo de todo el importe. Esto incluye compras físicas como 'online'

¿Quiere copia?

Cuando hablamos de hacer una compra en una tienda o establecimiento físico también conlleva riesgos. Cuando pagamos con tarjeta, ya sea de crédito o de débito, el vendedor suele preguntarnos si queremos copia. Lo normal es responder "no", bien sea para no esperar a que se imprima o para no coger un papel que seguramente tengamos que tirar poco tiempo después. Sin embargo, el Banco de España aconseja que respondamos afirmativamente.

El motivo de esto es que, lo que llamamos copia es el resguardo del TPV que recoge los detalles del pago que acabamos de efectuar. El Banco de España señala que es conveniente asegurarse de que te han cobrado la cantidad adecuada (el importe correcto) antes de pagar con el teléfono móvil. Y además, solicitar la copia posteriormente, ya que nos servirá junto con el ticket en caso de que haya que reclamar.