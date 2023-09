La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, M.ª Dolores Gálvez, se ha reunido esta mañana con la mesa de Polígonos Industriales de CECO, foro donde están representados los espacios empresariales de Las Quemadas, Chinales, Pedroches, Rabanales, Tecnocórdoba, Granadal, Quintos-Aeropuerto y Amargacena-Torrecilla. En este encuentro, donde ha estado acompañada por el presidente de los empresarios cordobeses, Antonio Díaz, se han abordado las ayudas a pymes y autónomos de la Junta de Andalucía para compensar los sobrecostes energéticos de electricidad y gas natural soportados durante 2022 y que pueden solicitarse hasta el próximo 30 de septiembre.

La responsable territorial ha explicado que estos incentivos “son una medida urgente y extraordinaria”, dotada con 525 millones de euros procedentes de Fondos Europeos, y ha destacado “su facilidad de tramitación y su rapidez en el cobro”. Gálvez ha informado que esta ayuda puede solicitarse “en apenas tres minutos mediante un formulario online muy sencillo y que no requiere que el beneficiario adjunte ningún tipo de documentación para el cálculo de la ayuda”. La delegada ha insistido en que estas ayudas serán abonadas “antes de que finalice este año y que los beneficiarios no tendrán que justificar posteriormente la subvención, puesto que la ayuda se concede para financiar costes efectivos ya soportados y, por tanto, se habrá comprobado de oficio que esos importes han sido ya afrontados”.

Por su parte, Antonio Díaz, ha destacado la importancia de este tipo de acciones “puestas en marcha dentro de los acuerdos de concertación social firmados entre la Junta, empresarios y sindicatos y que en este caso se orientan a un sector industrial tan importante y necesario en Córdoba. Estas ayudas vienen a paliar costes energéticos que se multiplicaron derivados por situaciones como la guerra de Ucrania y que repercuten en los procesos de producción de las empresas”.

Los beneficiarios de estas ayudas son pymes y autónomos andaluces que se han visto especialmente afectados por el incremento excepcional del precio del gas natural y la electricidad debido a la crisis internacional de materias primas y suministros provocada por la guerra contra Ucrania, y cubre parte de los consumos efectuados entre el 1 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

Para facilitar su tramitación el Gobierno andaluz tiene establecido con las comercializadoras energéticas un acuerdo de colaboración por el que éstas suministran a la administración los ficheros de datos de facturación de sus clientes, cumpliendo las normativas pertinentes de protección de datos. Hasta el momento, más de 90 comercializadoras se han sumado al programa y hasta el 30 de septiembre aún pueden adherirse.

El procedimiento de concesión es en régimen de concurrencia no competitiva, esto es, en orden de llegada de las solicitudes que vayan cumpliendo los requisitos.

Convocatoria Formación con Compromiso de Contratación

Además de estas ayudas, en este encuentro se han abordado otras líneas de ayudas como la de formación con compromiso de contratación que está abierta en la actualidad y que cuenta con un presupuesto de 2,1 millones de euros en la provincia.

La delegada de Empleo ha informado que el plazo de estas ayudas está abierto hasta el 31 de octubre y que la convocatoria trae cambios importantes, “el primero de ellos dirigiéndonos a quien de verdad contrata y conoce las necesidades en sus plantillas, las propias empresas”. Otra de las novedades consiste en que se pueden solicitar nuevas especialidades formativas o que son las propias empresas las que seleccionen también los alumnos a formar, que luego incorporarán a sus plantillas.

Las acciones formativas a impartir se deben corresponder con una especialidad formativa no conducente a certificado de profesionalidad incluida en el Catálogo de Especialidades Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, y han de impartirse en modo presencial. En el caso de que la empresa requiera dar una formación que no está catalogada, desde la Delegación Territorial se le asesorará y ayudará a diseñar ese plan formativo y a que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) lo incluya en su catálogo, para que pueda ser objeto de la subvención. Asimismo, las empresas que no están homologadas para dar formación profesional para el empleo pueden subcontratar esta formación con centros homologados.