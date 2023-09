El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha pedido este jueves al próximo Gobierno la separación de energía y clima en distintos Ministerios para que la energía "no esté sometida a las políticas climáticas", igual que no lo está el transporte o la agricultura, ha argumentado. El que fuera presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) entre 2004 y 2008 ha realizado estas declaraciones durante su intervención en una mesa redonda sobre transición energética organizada por la Fundación Faes, dirigida por José María Aznar, en la que ha participado junto a sus homólogos en Endesa y en Iberdrola España, José Bogas y Mario Ruiz-Tagle, respectivamente. Entre los presentes, además del expresidente del Gobierno, se encontraba el vicesecretario de economía del Partido Popular, Juan Bravo.

En una suerte de carta a los Reyes Magos con sus demandas al próximo ejecutivo que se forme tras los resultados de las elecciones del 23 de julio, Imaz ha reclamado "separar esa conjunción perniciosa entre energía y clima" y apostar por la unión entre industria y energía acompañada de una política climática "transversal" a todo el Gobierno para que la descarbornización "forme parte de todas las políticas públicas". "Me gustaría que la energía no estuviera sometida a las políticas climáticas (...) Necesitamos políticas climáticas orientadas a la competitividad industrial, no por Endesa, Repsol o Iberdrola sino por los jóvenes que quieren un futuro con desarrollo profesional y empleo estable", ha defendido Imaz.

La unión de energía y medioambiente bajo el mismo paragüas institucional fue obra del actual presidente en funciones, Pedro Sánchez. Cuando llegó a La Moncloa, en junio de 2018, creó esa cartera bajo la batuta de la actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para acelerar en la descarbonización del país, y así se mantuvo tras la creación del llamado Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. A falta de conocer lo que ocurra en la investidura de Alberto Núñez-Feijoo, si se reedita el Gobierno actual con una alianza entre PSOE y Sumar parece difícil que se desdoblen estas funciones.

En los Gobiernos de José María Aznar (PP), José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Rajoy (PP) las responsabilidades medioambientales estuvieron casi siempre vinculadas, precisamente, a departamentos como los citados por Imaz, como Obras Públicas o Agricultura, entre otros. Por su parte, Energía ha estado relacionada tradicionalmente con Industria, cartera a la que se ha añadido en los últimos tiempos el Turismo e, incluso, la Agenda Digital.

Choque con las eléctricas

La separación de las políticas de energía y clima que pide Imaz forma parte de la defensa de la petrolera de apostar por descarbonizar los combustible y apostar por la neutralidad tecnológica, en vez de ponerse las gafas climáticas y depositar todos los esfuerzos en la electrificación. El consejero delegado de la petrolera aboga por fomentar la renovación del parque automovilístico --que tiene una edad media de 14 años--, en vez de apostar por "una movilidad para ricos" como la del coche eléctrico, para reducir las emisiones y reactivar, al mismo, la industria española "que está muy especializada en coches de gama baja y media".

En este sentido, Imaz reclama rebajar la fiscalidad de los biocombustibles para bajar su precio que, actualmente, es 30 céntimos superior al del diésel, según el consejero delegado de la petrolera. Repsol cuenta con 16 gasolineras que suministran combustibles 100% renovables en España. "Si no pagase el impuesto de hidrocarburos sería más barato. Es un tema fiscal", ha denunciado sobre el motivo por el cual el combustible fósil es más barato que el renovable.

Pero esta lógica no convence a sus homólogos en Endesa e Iberdrola, partidarios de apostar por el coche eléctrico y la electrificación económica. "Es el proceso que más rápido consigue hacer disminuir las emisiones", ha insistido Mario Ruiz-Tagle, quien ha calificado el transporte como uno de los sectores con más posibilidades de acceder a la descarbonización y ha invitado a Imaz a "confiar" en el proceso de transformación de la industria. "La no transición tiene riesgos. La ría de Ferrol estaba muerta y hoy en día es un jardín por las enegías renovables que está desarrollando la potente industria naviera con mano de obra e infraestructuras adaptadas. Una industrias tendrán que adaptarse y al mismo tiempo surgirán otras nuevas", ha defendido Ruiz-Tagle. "El 70% de las tecnologías que hoy existen se pueden electrificar y con las que se están desarrollando, más del 90%", ha añadido José Bogas.