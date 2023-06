Un verano de tipos al alza

Ya lo anticipó la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el pasado día 15 cuando elevó el cuatro por ciento el precio del dinero en la zona euro. En julio, se volverán a elevar los tipos de interés y, presumiblemente, lo harán en un cuarto de punto más. Esta semana, el jefe de Economía del BCE, Philip Lane, y la consejera Isabel Schnabel, ahondaron en el anuncio. Ambos confirmaron con sus declaraciones esa subida al 4,25. La segunda, no se andó con muchos remilgos y deslizó la posibilidad de que volviese a la carga en septiembre si la inflación no cede lo esperado. Visto el escenario, parece poco probable que los precios reduzcan de forma notable su presión hasta considerar que el fin de la subida está cerca. De hecho, la inflación subyacente se encuentra en el 5,7 en la zona euro y para «acercarse» a ese nivel «esperado», que no es otro que el dos por ciento, harán falta unos cuantos meses más que los de verano.

El contrapunto es que el crecimiento está parado en las principales economías del continente, especialmente en Alemania. De hecho, la economía del euro está en recesión técnica (dos trimestres con crecimiento negativo) aunque de manera muy estricta, apenas una décima. Lo cierto es que las expectativas de mayor encarecimiento de los tipos se pueden apreciar en la evolución de la deuda a corto plazo, cuya rentabilidad crece a cada subasta -las letras a tres meses rozan el 3,3 por ciento- o en la del euribor, que cerrará julio superando el cuatro por ciento. Sean de activo o pasivo, estas expectativas de subidas de tipos seguirán al alza en verano con la vista puesta en septiembre, donde podría aclararse el escenario, al menos, hasta final de año, según varias casas de análisis. Lo que no encierra dudas es que el BCE está decidido a no dejar dudas. 1,526 billones LA TENDENCIA Evolución de la deuda pública En abril, la deuda pública española volvió a superar el billón y medio de euros hasta situarse en el 112 por ciento del PIB.