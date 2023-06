A veces hay que detenerse no porque se haya llegado al destino fijado, sino para ver el camino recorrido y determinar por dónde y cómo continuar. Eso es lo que ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos este miércoles, cuando por primera vez en las 11 últimas reuniones de su Comité Federal de Mercado Abierto ha puesto en pausa las subidas de los tipos de interés con que durante 15 meses ha estado combatiendo la inflación, dejando el precio del dinero en la horquilla de entre el 5 y el 5.25%.

Con esa decisión, que era ampliamente anticipada por los analistas y a la que la propia Fed había abierto la puerta en su reunión de mayo , el banco central estadounidense pisa el freno en lo que ha sido el ritmo más agresivo de subidas de tipos desde los años 80. Pero no es más que un parón temporal, un pausa breve, un mero receso para estudiar cómo la política monetaria está impactando y afectando a la economía real, pues los efectos de las subidas no son inmediatos. Porque de hecho, en un movimiento que ha pillado por sorpresa a muchos, la Fed ha indicado que se prepara para dos subidas más este año, y no solo una como muchos habían anticipado.

En la actualización de las previsiones económicas trimestrales, actualizadas por primera vez desde marzo, la Fed calcula ahora acabar el año con los tipos al 5.6%, en lugar del 5,1% previsto en marzo. Asumiendo que las subidas se realizan en incrementos de un cuarto de punto porcentual, eso implicaría dos subidas más en las reuniones que quedan antes de que acabe 2023.

De momento, no obstante, los miembros de la Fed han decidido por unanimidad dar un respiro para la evaluación. Y en el comunicado de anuncio de la decisión se asegura que ""mantener los tipos en esta reunión permite al Comité valorar información adicional y sus implicaciones para la política monetaria".

Lo había avisado ya en un discurso el mes pasado Philip Jefferson, uno de los gobernadores de la Fed que ha sido nominado por Biden para ser vicepresidente de la junta del banco central. “No se debe interpretar una decisión de mantener los tipos como que hemos alcanzado el pico en tipos para este ciclo”, avisaba Jefferson, que avanzaba que se trataría de “dar más tiempo al comité para estudiar más datos”.

Inflación y empleo

Los últimos sobre la inflación, que se publicaron este martes y confirmaron un freno en el ritmo de la subida de precios, que pasó del 4,9% interanual en abril al 4% en mayo, han contribuido sin duda a la pausa. Pero en esos mismos datos se vio que la subyacente, una vez se eliminan alimentos y combustible de los cálculos, los precios siguen creciendo demasiado rápido: al 5,3% interanual en mayo, una subida de 0,4% respecto a abril. En todos los casos, además, se está lejos del objetivo de la Fed de mantener la inflación en el 2%.

También los últimos datos de empleo, con 339.000 puestos de trabajo creados en mayo, el mes número 29 consecutivo de crecimiento, muestran un mercado laboral fuerte.

Y se mantiene el miedo a que una parada prematura en la subida de tipos permita que se enquiste la inflación, lo que forzaría a medidas aún más agresivas.

Pendientes de Powell

Más que en la esperada decisión sobre los tipos todos los ojos están puestos en el razonamiento de la Fed y las pistas sobre los próximos pasos que piensa tomar, incluyendo esa posibilidad de una nueva subida de tipos. Y esa atención incrementa la expectación ante la rueda de prensa que Powell ofrece media hora después de emitir el comunicado con el anuncio de la decisión. En las comparecencias previas, Powell ha insistido que tomarán las decisiones “reunión a reunión” y dependiendo de los datos.

También se van a analizar con detalle las previsiones económicas trimestrales sobre tipos, paro, inflación y crecimiento económico, que en esta reunión la Fed ha actualizado por primera vez desde marzo. Esas previsiones, que aunque suelen errar son un indicativo del razonamiento de la Fed, se han visto complicadas por la incertidumbre sobre el impacto y el alcance que han podido tener también en la economía ajustes en el crédito de la banca tras las últimas turbulencias en el sector.