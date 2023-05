El de empleado o empleada doméstica ha sido, históricamente, uno de los trabajos más maltratados y al margen de los derechos laborales vigentes en España. Hasta el pasado 6 de septiembre, cuándo el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, las personas dedicadas a esta profesión estaban desprovistas de derechos básicos como el paro o la indemnización por despido improcedente.

Como objetivo, esta norma tenía "equiparar las condiciones laborales de trabajo y Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena, descartando aquellas diferencias que no solo no responden a razones justificadas, sino que además sitúan a este colectivo en una situación de desventaja particular y que, por tanto, pueden resultar discriminatorias".

El medio Civio calculaba que aquellas trabajadoras que tenían una relación laboral de menos de 60 horas mensuales y se daban de alta a ellas mismas sin contar con el empleador, a partir del 1 de enero de 2023 tienen derecho a que las altas, bajas y modificaciones en sus condiciones laborales las haga la persona que la contrata, como en todos los empleos.

El nuevo sistema de cotización que entró en vigor en septiembre y que equipara a las trabajadoras del hogar con el resto de empleos ha subido ligeramente la cuota que pagan empleadores y trabajadores a la Seguridad Social y que blindará los derechos de estas en caso de despido o paro.

Además, gracias a la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), las trabajadoras tendrán derecho a que se actualice su sueldo a 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas (15.020 euros brutos anuales) para una jornada de 40 horas semanales. En el caso de que las empleadas trabajen por horas, el Real Decreto establece un sueldo de 8,45€ por hora trabajada.

Si la persona que te contrata no actualiza tu sueldo a la última subida del salario mínimo, la Seguridad Social podría multarle con una sanción de entre 6.251 y 187.515 euros.