El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha insistido en que "un nuevo mundo requiere nuevas reglas" durante su discurso ante la Junta de Accionistas de la compañía que el próximo año cumple cien años, momento al que ha dicho que llegará con las "bases preparadas" para refundarla y "lanzarla hacia el futuro".

Durante su discurso, Pallete ha recordado que la regulación actual se creó para "un monopolio incumbente de cobre que no existe ya" --Telefónica aspira a ser una de las primeras compañías del mundo en el apagado del cobre-- y en la actualidad no solo las operadoras de telefonía usan las redes, sino que su uso se extiende hasta las grandes tecnológicas. "Hemos construido algo más potente que no puede regirse por reglas antiguas", ha insistido el líder de la multinacional.

Esta petición recurrente por parte de las operadoras de telecomunicaciones fue recogida recientemente por la Comisión Europea que abrió la puerta a fijar a un gravamen para que las grandes empresas tecnológicas asuman algunos de los costes. “Nadie entendería que el 60% de la capacidad de las autopistas, redes eléctricas, agua o alimentos fuera acaparadas por seis usuarios, dejando el 40% restante para el resto del mundo”, ha insistido Pallete.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, se ha comprometido a seguir cumpliendo los objetivos de Telefónica y a crecer en ingresos en sus cuatro mercados clave (España, Reino Unido, Alemania y Brasil), así como a estabilizar el beneficio operativo (Oibda) de Telefónica España. "El compromiso (...) en conseguir que Alemania, Brasil y Reino Unido sigan creciendo. En seguir controlando nuestra exposición a Hispanoamérica y transformando sus operaciones. En seguir creciendo a doble dígito en Telefónica Tech y conseguir reflejar su valor en nuestra cotización y en seguir creando valor y siendo pioneros en los modelos de infraestructuras a través de Telefónica Infra”, ha añadido.

Pallete ha hecho un balance de sus siete años al frente de la compañía con la enumeración de sus logros. Entre ellos, ha recordado que se han generado más de 21.700 millones de euros de beneficio neto y un flujo libre de caja de más de 32.000 millones, lo que ha permitido retribuir a los accionistas en más de 17.300 millones de euros y reducir la deuda en más de 23.000 millones. Además, ha recordado las operaciones corporativas llevadas a cabo por la empresa por un valor cercano a los 81.000 millones de euros, incluyendo "la mayor transacción de su historia" que fue la fusión de O2 y Virgin Media en Reino Unido firmada durante la pandemia del coronavirus.

Uno de los accionistas de la compañía, Carlos Antonio Gutiérrez, ha reprochado al presidente su gestión durante este periodo y ha pedido su cese --entre aplausos-- como miembro del Consejo de Administración, pero este ha sido rechazado por "mayoría suficiente". La Junta ha aprobado la remuneración a los accionistas, mediante la que durante 2023 se abonará un dividendo totalmente en efectivo de 0,30 euros repartido en dos pagos de 0,15 euros y se amortizará un 0,4% del capital social en autocartera.