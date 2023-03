Aquellas personas que firmaron una hipoteca a tipo variable hace meses, cuando los índices de referencia estaban prácticamente en números negativos, llevan un año fatídico. Cada nueva información sobre las decisiones del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés ha puesto a temblar a los miles de españoles que firmaron su hipoteca con estas características y que han visto como en pocos meses están pagando entre 250 y 500€ más de cuota mensual.

El crecimiento imparable del Euríbor a lo largo de 2022 que, según muchos expertos, iba a alcanzar el temido 4% en los próximos meses se ha parado en seco, para alivio de todos los ciudadanos que firmaron una hipoteca a tipo variable, debido a la intervención de Estados Unidos en el Silicon Valley Bank hace seis días.

El descalabro del banco estadounidense ha hecho que caigan los mercados bursátiles, pero no hay mal que por bien no venga: el economista Gonzalo Bernardos ha predicho que no cree que los tipos de interés suban más del 3%: "Si el Banco Central Europeo hiciera bien su trabajo, la subida del 3 al 3,5% quedaría abortada", ha explicado a La Sexta, ya que el contexto económico ha cambiado completamente tras el episodio.

Según ha explicado el prestigioso economista, "no tiene sentido que la Reserva Federal, por un lado, eche más dinero al mercado y por otro, con la subida, los quite".

Los ministros de Economía de los distintos países de la eurozona, entre ellos Nadia Calviño en España han hecho una llamada a la prudencia al Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos para que detengan la escalada de los tipos de interés.

El Banco Central Europeo desoye a los economistas y vuelve a subir los tipos

A pesar de la crisis de Credit Suisse y la inestabilidad financiera, el Banco Central Europeo ha decidido subir finalmente los tipos de interés hasta 50 puntos para elevarlos de un 3% al 3,5%, confirmando los peores temores de los hipotecados a tipo variable que tienen un préstamo para pagar su casa en España.